Google потішив власників планшетів на Chrome OS

У планшетів на базі операційної системи Chrome OS все ще виникають деякі проблеми. Однією з них є повільна робота інтерфейсу.

З нею доводиться миритися навіть власникам дорогих і продуктивних пристроїв, таких як Google Pixel Slate. У деяких конфігураціях інтерфейс працює повільно і з суттєвими затримками.

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В Google знають про цю проблему і роблять спроби усунути її. Фахівці компанії працюють над виправленням щонайменше деяких затримок, присутніх у планшетному режимі. Як виявилося, у цієї проблеми може бути (відносно) просте рішення.

Розробники виявили, що більшість затримок в режимі перегляду планшета пов'язані з вимогливим до продуктивності промальовуванням закруглених кутів. При вимкненні такої функції продуктивність істотно підвищується навіть на моделях Pixel Slate початкового рівня на базі процесорів Celeron.

Планшети на Chrome OS досі працюють неідеально / Android Central

І хоча це рішення не усуне всі проблеми з інтерфейсом, але воно дозволить підвищити комфорт при роботі з планшетами. Однак поки немає відомостей про те, коли буде випущено відповідне виправлення для Chrome OS.

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