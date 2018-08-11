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Google створила сервіс для відеовідповідей знаменитостей на питання фанатів

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Додаток Cameos - фото 1
Додаток Cameos / techcrunch

Корпорація Google випустила додаток, в якому знаменитості будуть викладати відео з відповідями на найпопулярніші питання від шанувальників.

Програма під назвою Cameos автоматично визначає найбільш популярні запити в інтернеті про зірок. Тепер знаменитості можуть відповісти на питання про себе, записавши відеозвернення. Після цього ролики стануть доступні не тільки в додатку Cameos, але і в загальному пошуку Google. І коли користувачі будуть "гуглити" питання про популярних особистостей, то зможуть отримувати правдиву інформацію з перших вуст.

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Програма Cameos

Аналітики відзначають, що сервіс нагадує нову функцію питань і відповідей у Instagram, запущену в липні 2018 року. Там користувачі також можуть задавати питання своїм підписникам, а потім публікувати свої відповіді.

Додаток Cameos став частиною платформи Posts on Google, яка надає можливість публічним особам і відомим компаніям викладати в пошуковик Google верифіковані статті про себе.

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Джерело: thenextweb
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