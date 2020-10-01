Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається

30 вересня компанія Google провела презентацію, під час якої показала новий Pixel 5. Однією з головних особливостей нового смартфона став оновлений у порівнянні з попереднім "пікселем" модуль основної камери. Тепер же ми можемо побачити, на що він здатний.

Ще до початку продажів Google Pixel 5 компанія показала, на що він здатний у ролі мобільного камери, й опублікувала серію фотографій, знятих на апарат у різних умовах.

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На тильній стороні смартфона розмістився модуль з основним 12,2-мегапіксельним (f / 1.7, 77°, 1.4 мкм) і надширококутним 16-мегапіксельним (f / 2.2, 1.1 мкм, 107°) датчиками. Роздільна здатність фронтальної камери пристрою становить 8 Мп (f / 2.0).

Google Pixel 5 отримав функції двофазового автофокусу Dual-Pixel і комбінованої стабілізації – оптичної й електронної. Представники компанії відзначили, що для точнішої передачі експозиції використовується технологія HDR – після натискання на кнопку спускового затвора фіксуються кілька фотографій з різною експозицією, після чого відбувається їх "склеювання" в єдиний кадр.

Приклади фото, зроблених на Google Pixel 5:

Якщо головною фішкою Pixel 4 вважалося поява астрофотографії, то у випадку з Pixel 5 однією з ключових фотоможливостей став режим Nigh Sight для зйомки в умовах недостатнього освітлення. Google оптимізувала функцію таким чином, що вона інтегрована у штатний режим зйомки й не вимагає додаткової активації або перемикання.

Продажі Google Pixel 5 стартують 29 жовтня. Вартість смартфона становить $ 699.

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