Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається

  • 6
Як фотографує Google Pixel 5 - фото 1
Як фотографує Google Pixel 5

30 вересня компанія Google провела презентацію, під час якої показала новий Pixel 5. Однією з головних особливостей нового смартфона став оновлений у порівнянні з попереднім "пікселем" модуль основної камери. Тепер же ми можемо побачити, на що він здатний.

Ще до початку продажів Google Pixel 5 компанія показала, на що він здатний у ролі мобільного камери, й опублікувала серію фотографій, знятих на апарат у різних умовах.

Це цікаво: 80 годин музики на одному заряді: представлено навушники Marshall Major IV

На тильній стороні смартфона розмістився модуль з основним 12,2-мегапіксельним (f / 1.7, 77°, 1.4 мкм) і надширококутним 16-мегапіксельним (f / 2.2, 1.1 мкм, 107°) датчиками. Роздільна здатність фронтальної камери пристрою становить 8 Мп (f / 2.0).

Google Pixel 5 отримав функції двофазового автофокусу Dual-Pixel і комбінованої стабілізації – оптичної й електронної. Представники компанії відзначили, що для точнішої передачі експозиції використовується технологія HDR – після натискання на кнопку спускового затвора фіксуються кілька фотографій з різною експозицією, після чого відбувається їх "склеювання" в єдиний кадр.

Приклади фото, зроблених на Google Pixel 5:

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428276

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428277

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428278

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428279

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428280

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428281

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428282

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428283

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428284

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428285

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428286

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428287

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428288

Google показала, на що здатні камери Pixel 5: мобільним фотографам сподобається - фото 428289

Якщо головною фішкою Pixel 4 вважалося поява астрофотографії, то у випадку з Pixel 5 однією з ключових фотоможливостей став режим Nigh Sight для зйомки в умовах недостатнього освітлення. Google оптимізувала функцію таким чином, що вона інтегрована у штатний режим зйомки й не вимагає додаткової активації або перемикання.

Продажі Google Pixel 5 стартують 29 жовтня. Вартість смартфона становить $ 699.

Читайте також: Чому Pixel 5 – найбільше розчарування на ринку смартфонів у 2020 році

Джерело: 9to5google
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • 27 вересня, 19:49
  • 2209
Нові пісні вересня: плейлист популярної музики за тиждень
  • 27 вересня, 12:50
  • 269
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2549601
Загрузка...
Новини