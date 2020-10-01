80 годин музики на одному заряді: представлено навушники Marshall Major IV

Компанія Marshall представила нову модель накладних Bluetooth-навушників Major IV. Їхня особливість полягає в автономності, яка сягає до 80 годин прослуховування музики від одного заряду. Чим ще особливі навушники та яка їхня ціна читайте далі.

Заявлена ​​автономність Marshall Major IV складає до 80 годин у режимі відтворення музики.

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При цьому гаджет підтримує технологію швидкої зарядки: уже через 15 хвилин зарядки за допомогою кабелю Type-C гаджет зможе продовжити працювати до 15 годин.

Котушку індуктивності для бездротової зарядки вендор розмістив у правій чашці навушників, але відповідний зарядний пристрій у комплект не входить. Його потрібно придбати окремо.



Навушники Marshall Major IV підтримують функцію безпровідної зарядки

Конструкція навушників передбачає можливість як бездротового відтворення музики через Bluetooth, так і з використанням комплектного аудіокабелю. До розміщеного на чашці аксесуара аудіопорту також можна під'єднати й іншу провідну модель, щоб "поділитися" музикою.

Продажі Marshall Major IV стартують 14 жовтня за ціною $ 149.

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