Google "поховав" смартфони Pixel 3 і Pixel 3 XL

Google не тільки періодично представляє нові пристрої і сервіси, а й відмовляється від старих. Для таких продуктів співробітники компанії навіть організували тематичне "кладовище" – але, схоже, незабаром на ньому опиняться і смартфони.

У мережі з'явилася інформація про скасування виробництва відразу двох торішніх гаджетів компанії після релізу лінійки Pixel 4.

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Індійський інсайдер Ішан Агарвал опублікував промо-постер Google з порівнянням характеристик Pixel 4 і Pixel 4 XL з попередниками. Примітно, що конкурентами новинок при цьому виступають лише апарати серії Pixel 3a. Як стверджує джерело, виробник має намір припинити продажі моделей 2018 року відразу після анонсу їх наступників.

Лінійку Pixel 3a компанія представила на початку травня поточного року, зберігши фірмову камеру та набір інтерфейсів старших моделей. Апарати дебютували за меншою ціною завдяки низці модифікацій. За даними інсайдера, незабаром в офіційному інтернет-магазині Google користувачі зможуть вибирати лише між "бюджетними" Pixel 3a або Pixel 3a XL та флагманськими Pixel 4 або Pixel 4 XL.

Презентація новинок Google відбудеться вже завтра, 15 жовтня.

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