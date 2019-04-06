Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Google ненавмисно розсекретила нові Pixel

  • 23
Нові Google Pixel покажуть восени - фото 1
Нові Google Pixel покажуть восени / t3

Більш доступна версія Pixel 3 ще в листопаді минулого року виявилася у журналістів, але Google не поспішає з презентацією цього пристрою. Тепер же згадки про Pixel 3a з'явилися відразу на двох сайтах пошукового гіганта. Інформацію швидко видалили.

Спочатку згадки про доступні "пікселі" з'явилися в офіційному каталозі пристроїв Google Play. Компанія додала в базу даних дві нові моделі з кодовими назвами Sargo (Pixel 3a) і Bonito (Pixel 3a XL).

І ще: Найкращі смартфони за співвідношенням ціна та продуктивність: рейтинг AnTuTu

Згідно з описом, перший оснащений 5,6-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 18,5: 9 і роздільною здатністю 2220х1080 пікселів, а другий отримав дисплей на 6" зі співвідношенням 18: 9 і роздільною здатністю 2160х1080. Апарати мають по 4 ГБ оперативної пам'яті і працюють на Android 9.0 Pie. З ранніх чуток відомо, що звичайний Pixel 3a матиме 8-ядерний процесор Snapdragon 670, акумулятор на 3000 мАг і 12-мегапіксельну основну камеру.

Google ненавмисно розсекретила нові Pixel - фото 319296
Google ненавмисно розсекретила нові Pixel - фото 319297

На сайті говорилося, що смартфони вийдуть в середині 2019 року.

Слідом за цим витік стався на сайті офіційного онлайн-магазину Google Store, де в розділі смартфонів з'явилася згадка Pixel 3a, а в аксесуарах був доданий розділ з чохлами для цього пристрою.

Google ненавмисно розсекретила нові Pixel - фото 319298

Судячи з наявної інформації, Pixel 3a і Pixel 3a XL будуть оснащені основною камерою з Pixel 3 і Pixel 3 XL.

Читайте також: iPhone SE 2 не буде: Apple готує абсолютно нову компактну модель

Джерело: androidpolice
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
  • 03 квітня, 19:22
  • 1729
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1217
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1371633
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони