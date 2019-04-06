Google ненавмисно розсекретила нові Pixel

Більш доступна версія Pixel 3 ще в листопаді минулого року виявилася у журналістів, але Google не поспішає з презентацією цього пристрою. Тепер же згадки про Pixel 3a з'явилися відразу на двох сайтах пошукового гіганта. Інформацію швидко видалили.

Спочатку згадки про доступні "пікселі" з'явилися в офіційному каталозі пристроїв Google Play. Компанія додала в базу даних дві нові моделі з кодовими назвами Sargo (Pixel 3a) і Bonito (Pixel 3a XL).

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Згідно з описом, перший оснащений 5,6-дюймовим екраном зі співвідношенням сторін 18,5: 9 і роздільною здатністю 2220х1080 пікселів, а другий отримав дисплей на 6" зі співвідношенням 18: 9 і роздільною здатністю 2160х1080. Апарати мають по 4 ГБ оперативної пам'яті і працюють на Android 9.0 Pie. З ранніх чуток відомо, що звичайний Pixel 3a матиме 8-ядерний процесор Snapdragon 670, акумулятор на 3000 мАг і 12-мегапіксельну основну камеру.

На сайті говорилося, що смартфони вийдуть в середині 2019 року.

Слідом за цим витік стався на сайті офіційного онлайн-магазину Google Store, де в розділі смартфонів з'явилася згадка Pixel 3a, а в аксесуарах був доданий розділ з чохлами для цього пристрою.

Судячи з наявної інформації, Pixel 3a і Pixel 3a XL будуть оснащені основною камерою з Pixel 3 і Pixel 3 XL.

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