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Chrome отримає приголомшливу можливість цієї весни

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Google Chrome отримає нову функцію - фото 1
Google Chrome отримає нову функцію / thesslstore

Керівник розробки браузера Google Chrome Едді Османі повідомив про нову функцію "ледачого" завантаження в травневому релізі Chrome 75.

Функція lazy-loading дозволяє завантажувати сторінку частинами в міру перегляду контенту користувачем. В результаті, на сторінках з великим об'ємом графіки або фотографій, економія трафіку може досягати 98%. У прикладі, який наводить розробник, сторінка на 10 МБ в "ледачому" режимі завантажила лише 250 КБ даних.

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Google планує випустити Chrome 75 в травні для Windows, Mac, Linux, Chrome OS і Android. Починаючи з цієї версії, відкладене завантаження стане доступним звичайним користувачам. А поки випробувати її можуть сміливі користувачі експериментальних збірок Canary.

Chrome отримає приголомшливу можливість цієї весни - фото 320810

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Джерело: liliputing
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