Google Pixel 6a: у мережі з'явилися характеристики й дата анонсу

Не чекаючи анонсу нового "бюджетника" Google, інсайдери опублікували докладні апаратні специфікації. Згідно з неофіційними даними, Pixel 6a чекає низка помітних апаратних покращень у порівнянні з попередником.

Як стверджує інформатор під ніком ShadowLeaks, гаджет оснастять 6,2-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+. Також він працюватиме на фірмовому процесорі Google Tensor GS101.

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Обсяг оперативної пам'яті Google Pixel 6a складе 6 або 8 ГБ у різних модифікаціях, а вбудованого накопичувача – 128 ГБ. За автономність новинки буде відповідати акумулятор на 4800 мАг, який можна буде заряджати за допомогою функції швидкої 30-ватної зарядки.

Основна камера смартфона отримала два датчики: головним Sony IMX363 на 12,2 Мп, а також 12-мегапіксельним Sony IMX386 із надширококутним об'єктивом. Селфі-модуль, врізаний в екран, отримає єдиний сенсор IMX355 на 8 Мп. Повідомляються й габарити пристрою, які становитимуть 152,2 x 71,8 x 8,7 міліметра.

Згідно з джерелом, камера новинки матиме покращені у порівнянні з моделлю Pixel 5a показники світлосили, що забезпечить смартфону більш насичені знімки в умовах недостатньої освітленості. Крім того, використання процесора Tensor також сприятливо вплине на якість знімків.

Презентація смартфона, можливо, відбудеться під час конференції Google I/O у травні 2022 року.

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