Google Pixel 4 показали на якісних "живих" фото

Нарешті Pixel отримає кілька об'єктивів

Слідом за першим тизером Google Pixel 4 у мережу витекли й неофіційні знімки флагманського смартфона, який готується до анонсу. Висока якість опублікованих знімків дозволяє детально ознайомитися з усіма ключовими особливостями дизайну майбутньої новинки.

Автором витоку став головний редактор інтернет-ресурсу XDA-Developers Мішал Рахман, який опублікував фотографії в своєму Twitter-блозі.

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Судячи із зображень, 5,7-дюймовий смартфон отримав тонкі бічні рамки та порівняно невелике "підборіддя", а у верхній частині дисплея розмістилася широка смуга для фронтальної камери, допоміжних датчиків і розмовного динаміка.

На тильній стороні корпусу чітко видно квадратний модуль камери зі спалахом. Основний сенсор, за наявною інформацією, отримає роздільну здатність 12 Мп, а додатковий з телеоб'єктивом – 16 Мп. Третій елемент модуля імовірно – ToF-сенсор або датчик лазерного автофокусу.

Так виглядатиме Google Pixel 4:

Судячи з інтерфейсу екрану блокування, на смартфоні встановлена ​​операційна система Android 10, дату релізу якої днями оголосила Google. На дисплеї показаний екран стартового налаштування смартфонів Pixel, повідомлення про увімкнення захисту Play Store і логотип оператора Sprint у верхньому лівому кутку.

Презентація смартфонів Google Pixel 4 і Pixel 4 XL традиційно повинна пройти на початку жовтня. Точної дати анонсу виробник, як і раніше, не розкриває.

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