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Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви

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Google Pixel 4 нарешті позбудеться моноброви - фото 1
Google Pixel 4 нарешті позбудеться моноброви

Буквально днями у мережі з'явилися схематичні зображення майбутнього смартфона від компанії Google. Правдоподібність ескізу офіційно ніяк не підтверджена, але дизайнери відразу ж вирішили "намалювати" рендери нових Pixel, аби всі могли побачити, що ж покаже компанія восени.

Найбільш реалістичне зображення ще не анонсованих Pixel 4 і Pixel 4 XL опублікував користувач, відомий під ніком Phone Designer.

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Якщо судити лише по цих зображеннях, то Pixel нового покоління збережуть впізнаваний дизайн попередників ззаду, а ось спереду практично всю поверхню будуть займати екрани з мінімальними рамками по периметру.

Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви - фото 315230

Фронтальна камера у Pixel 4 буде вбудована в екран, як у Samsung Galaxy S10, тоді як у Pixel 4 XL фронталка буде подвійна, як у Galaxy S10 Plus. Крім того, старша версія може отримати й подвійну основну камеру.

Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви - фото 315228

Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви - фото 315231

Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви - фото 315229

Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви - фото 315232

Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви - фото 315233

Google Pixel 4 показали на рендерах, і він нарешті без моноброви - фото 315234

Ми ж нагадуємо, що всі зображення – лише догадки дизайнерів. Офіційними вони не є, а це означає, що остаточний вигляд Google Pixel 4 та Pixel 4 XL може суттєво відрізнятися. Що ж покаже нам компанія, буде відомо восени 2019 року.

Зауважимо, що на шпалерах смартфонів зазначена дата 9 жовтня. Ми тут ні на що не натякаємо, але є ймовірність, що саме в цей день будуть представлені новинки компанії Google.

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Джерело: mspoweruser
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