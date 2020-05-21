З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом

День вишиванки відзначають щороку у третій четвер травня. Цьогоріч ця дата припадає на 21 травня. З цієї нагоди підготували для вас найкращі вітання українською у прозі, віршах, смс та картинках з Днем вишиванки!

Міжнародний День вишиванки у 2020 році в Україні припадає на четвер, 21 травня. Радіо МАКСИМУМ підготувало гарні привітання з Днем вишиванки для ваших рідних, друзів та знайомих.

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Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ – сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати та розвивати!

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Зі святом, з Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших у світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки та нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи!

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У День вишиванки хочу побажати миру і злагоди в ваших будинках і серцях. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну та робити її цілісної, успішною. Пам'ятайте, що ми – Українці й зможемо все!

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Вітаємо з щирим і красивим святом – Днем Вишиванки! Нумо згадаймо про нашу милу Україну, своїх прадідів і традиції. Історія Батьківщини – це наше майбутнє. Будемо любити його і захищати!

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Вітаю вас з сьогоднішнім святом, Днем вишиванки! Не забувайте про своє коріння, пам'ятайте про те, звідки всі ми прийшли. Національна пам'ять надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти та передати нащадкам. Нехай ваше життя буде барвистим, як цей чудовий день!

Надсилайте вітальні картинки та листівки рідним зі святом:

***

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято

Й весело святкують

Вишиванки День!

***

Я встану рано-вранці, на світанку,

Як спалахне на квіточці роса.

Вдягну найкращу в світі вишиванку

І оживе, засвітиться краса

В промінні сонця. І моя сорочка

У рунах, в квітах зразу оживе...

З чарівних квітів я сплету віночка

Й над світом щира пісня попливе.

Сорочка, що матуся вишивала,

Сердечко гріє, душу веселить.

Бо ж мама щастя-долю закликала.

Цей оберіг в житті нас захистить.

***

Сорочку мати сину вишивала

І душу, й серце в вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлись візерунки,

Де кожен хрестик – то життєві миті...

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

***

День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім'ю, родину.

Як шила мати та вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

А як же вишивала рушники

І дарувала дітям на дорогу…

Щоб діти подолали всі шляхи

Й верталися до рідного порогу.

В тих вишиванках думи та пісні,

Про щастя мрії, туга за синами,

Тривога вічна, гарні дні ясні,

До Бога звернення — молитва мами.

***

Вишиванку одягну, на щастя,

Як захист та святий оберіг.

Нехай не застануть в дорозі напасті,

Нехай не вдарять хвилі злі...

І чарівна та вишиванка

Нехай мене захистить від бід,

Той візерунок, що дозрів зранку...

З тим узором зберігає мене ВІН...

У вишиванці не страшні загрози,

Злі зуби не хапнуть мене,

Не наздоженуть вже люті морози,

Намір злий пройде повз тебе!

***

Українська вишиванка – один з головних символів нашого народу. У ній розповідаються історії, пишуться долі. Давайте ж привітаємо всіх з цим днем і нагадаємо світу про красу української культури!

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?

В ній ходити модно, стильно і красиво.

В ній душі наснага, материнська ласка,

Це митецький витвір! З твоїм Днем, краса і казка!

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Нехай це свято зітре кордони та об'єднає українців по всьому світу! З Днем вишиванки!

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Квіти розцвітають

Ось на рукавах,

З ирію далекого

Повернувся птах –

Дивні візерунки

Сяють, мов живі –

Мама вишивала

Оберіг мені!

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