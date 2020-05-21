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З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом

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З Днем вишиванки!

День вишиванки відзначають щороку у третій четвер травня. Цьогоріч ця дата припадає на 21 травня. З цієї нагоди підготували для вас найкращі вітання українською у прозі, віршах, смс та картинках з Днем вишиванки!

Міжнародний День вишиванки у 2020 році в Україні припадає на четвер, 21 травня. Радіо МАКСИМУМ підготувало гарні привітання з Днем вишиванки для ваших рідних, друзів та знайомих.

І ще: Привітання з Днем вишиванки: патріотичні картинки і листівки

Тисніть на пункт, який вас цікавить, та переходьте до потрібного вам розділу:

Привітання з Днем вишиванки в прозі

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Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ – сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати та розвивати!

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Зі святом, з Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших у світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки та нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи!

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У День вишиванки хочу побажати миру і злагоди в ваших будинках і серцях. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну та робити її цілісної, успішною. Пам'ятайте, що ми – Українці й зможемо все!

З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405256

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Вітаємо з щирим і красивим святом – Днем Вишиванки! Нумо згадаймо про нашу милу Україну, своїх прадідів і традиції. Історія Батьківщини – це наше майбутнє. Будемо любити його і захищати!

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Вітаю вас з сьогоднішнім святом, Днем вишиванки! Не забувайте про своє коріння, пам'ятайте про те, звідки всі ми прийшли. Національна пам'ять надзвичайно важлива, і тільки ми з вами можемо її зберегти та передати нащадкам. Нехай ваше життя буде барвистим, як цей чудовий день!

Вітання на День вишиванки у картинках

Надсилайте вітальні картинки та листівки рідним зі святом:

З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405251
З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405252
З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405244
З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405255
З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405254
З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405245

Вірші до патріотичного свята Дня вишиванки

***

Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
Й весело святкують
Вишиванки День!

***

Я встану рано-вранці, на світанку,
Як спалахне на квіточці роса.
Вдягну найкращу в світі вишиванку
І оживе, засвітиться краса
В промінні сонця. І моя сорочка
У рунах, в квітах зразу оживе...
З чарівних квітів я сплету віночка
Й над світом щира пісня попливе.
Сорочка, що матуся вишивала,
Сердечко гріє, душу веселить.
Бо ж мама щастя-долю закликала.
Цей оберіг в житті нас захистить.

***

Сорочку мати сину вишивала
І душу, й серце в вишивку вкладала.
Як пам'яті народної відлунки,
На полотні з'являлись візерунки,
Де кожен хрестик – то життєві миті...
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо –
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.

З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405243

***

День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім'ю, родину.
Як шила мати та вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра доля сина не минала.
А як же вишивала рушники
І дарувала дітям на дорогу…
Щоб діти подолали всі шляхи
Й верталися до рідного порогу.
В тих вишиванках думи та пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, гарні дні ясні,
До Бога звернення — молитва мами.

***

Вишиванку одягну, на щастя,
Як захист та святий оберіг.
Нехай не застануть в дорозі напасті,
Нехай не вдарять хвилі злі...

І чарівна та вишиванка
Нехай мене захистить від бід,
Той візерунок, що дозрів зранку...
З тим узором зберігає мене ВІН...

У вишиванці не страшні загрози,
Злі зуби не хапнуть мене,
Не наздоженуть вже люті морози,
Намір злий пройде повз тебе!

Короткі СМС в День вишиванки

***

Українська вишиванка – один з головних символів нашого народу. У ній розповідаються історії, пишуться долі. Давайте ж привітаємо всіх з цим днем і нагадаємо світу про красу української культури!

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?
В ній ходити модно, стильно і красиво.
В ній душі наснага, материнська ласка,
Це митецький витвір! З твоїм Днем, краса і казка!

***

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[email protected]____<ВИШИВАНКА>[email protected]____
______ @[email protected]______
________ @[email protected]________
[email protected][email protected]___________
[email protected][email protected]_____________
[email protected]________________

З Днем вишиванки 2020: красиві привітання українською зі святом - фото 405253

***

Нехай це свято зітре кордони та об'єднає українців по всьому світу! З Днем вишиванки!

***

Квіти розцвітають
Ось на рукавах,
З ирію далекого
Повернувся птах –
Дивні візерунки
Сяють, мов живі –
Мама вишивала
Оберіг мені!

До теми: Тест для справжніх українців: що ти знаєш про вишиванку?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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