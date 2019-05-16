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Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки

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День Вишиванки - фото 1
День Вишиванки

Всесвітній День вишиванки святкують щороку у третій четвер травня. Цьогоріч цей день припадає на 16 травня. МИ підготували для вас красиві привітання у картинках та листівках. Поздоровте рідних та друзів з цим святом!

День вишиванки почали відзначати у 2006 році, тобто цьогоріч – 13-й раз урочистого святкування.

І ще: День вишиванки 2019 в Україні: дата, історія і традиції свята

Головна традиція свята – одягнути вишиванку. День вишиванки відзначають завжди у будній день, аби показати, що вишита сорочка невіддільна частина побуту, яка органічно вписується у сучасне щоденне життя. Також у цей день часто організовують тематичні конкурси, ярмарки, концерти тощо.

Вишиванка – це гарно і сучасно!

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327718

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327719

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327720

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327721

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327722

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327723

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327717

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327724

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327725

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327726

Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки - фото 327727

До теми: Тест для справжніх українців: що ти знаєш про вишиванку?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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