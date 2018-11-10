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Google перезапустила корисний додаток

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Додаток можна завантажити безкоштовно у Google Play - фото 1
Додаток можна завантажити безкоштовно у Google Play / thinglink.com

Компанія Google перезапустила додаток для очищення пам'яті смартфонів.

Google оголосила про перезапуск програми Files Go, випущеної в грудні 2017 року. Додаток в новому дизайні перейменовано на Files by Google. Він, як і раніше, призначений для швидкого очищення пам'яті смартфона від сміття.

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Google також зазначила, що Files Go вже використовують 30 мільйонів користувачів щомісяця. Спочатку додаток був призначений для швидкого очищення пам'яті смартфона від сміття. Однак ще він надає зручний спосіб перегляду і управління файлами, набагато зручніший за вбудований в Android за замовчуванням. Оновлений додаток відкривається прямо на сторінці управління файлами.

Додаток Files by Google для Android можна завантажити безкоштовно у Google Play. Він сумісний зі смартфонами під управлінням Android 5.0 Lollipop і вище.

Компанія Google перезапустила додаток для очищення пам'яті смартфонів - фото 287906
Компанія Google перезапустила додаток для очищення пам'яті смартфонів

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Джерело: hurriyet
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