Google перезапустила корисний додаток

Компанія Google перезапустила додаток для очищення пам'яті смартфонів.

Google оголосила про перезапуск програми Files Go, випущеної в грудні 2017 року. Додаток в новому дизайні перейменовано на Files by Google. Він, як і раніше, призначений для швидкого очищення пам'яті смартфона від сміття.

І ще: Google поділилася секретом збільшення автономності смартфонів

Google також зазначила, що Files Go вже використовують 30 мільйонів користувачів щомісяця. Спочатку додаток був призначений для швидкого очищення пам'яті смартфона від сміття. Однак ще він надає зручний спосіб перегляду і управління файлами, набагато зручніший за вбудований в Android за замовчуванням. Оновлений додаток відкривається прямо на сторінці управління файлами.

Додаток Files by Google для Android можна завантажити безкоштовно у Google Play. Він сумісний зі смартфонами під управлінням Android 5.0 Lollipop і вище.

Компанія Google перезапустила додаток для очищення пам'яті смартфонів

Читайте також: На Google Pixel 3 XL з'явилася ще одна моноброва