Google обіцяє "щось захоплююче" на презентації Samsung Galaxy S20

До презентації оновленої лінійки Samsung Galaxy залишаються лічені дні. У мережі вже з'явилися не лише безліч витоків, а й натяки, які буквально заплутують фанатів ринку технологій. Зокрема, Google заінтригував усіх своєю присутністю під час презентації Galaxy S20.

Схоже, на презентацію Galaxy Unpacked чекають не тільки шанувальники Samsung, але і представники Google. В офіційному Twitter-акаунті Android йдеться про те, що представники Google теж візьмуть участь у заході Samsung.

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Щось захоплююче вже не за горами. Побачимося на Unpacked, – йдеться в повідомленні.

Що це означає – автори поста не уточнили. Але вже є кілька припущень. Наприклад, деякі користувачі сподіваються на відродження Google Play Edition – флагманських пристроїв інших виробників, які використовували стандартний Android, а не призначений для користувача інтерфейс виробника. По суті, зараз це програма Android One, але для бюджетників.

Однак, найімовірніше, Google і Android представлять на Galaxy Unpacked оптимізований інтерфейс для пристроїв зі складним екраном – таких як Galaxy Z Flip, який дебютує у цей же день.

Нагадаємо, презентація пройде 11 лютого у Сан-Франциско. На ній повинні представити флагмани сімейства Galaxy S20, складний Galaxy Z Flip і навушники Galaxy Buds +.

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