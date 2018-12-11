На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
- 27
Компанія Google Україна поділилася підсумковим рейтингом найпопулярніших запитів українських користувачів Google за 2018 рік.
За результатами аналізу мільйонів пошукових запитів, аналітики з'ясували, що найчастіше шукали українці, і які питання ставили Google у 2018 році.
І ще: Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube
Найпопулярнішим пошуковим запитом 2018 року у Google Україна став "ЧС 2018" – чемпіонат світу з футболу. На другій позиції – новий сезон серіалу "Мажор", а на третій – конкурс Євробачення-2018. Крім того, українських користувачів Google традиційно цікавили нові фільми року, серіали "Школа" і "Поліцейський з Рубльовки" і Олімпіада 2018.
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про трагічно загиблу актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавську. Крім того, у 2018 році українці шукали інформацію про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апрєля / Зіанджу, американського репера Xxxtentacion і видатного вченого Стівена Хокінга, а також про Меган Маркл.
В категорії "Фільми" в цьому році українці найчастіше шукали в Google новий фільм з всесвіту Marvel "Веном". В цілому, продовження популярних фільмів традиційно викликають високий інтерес українських користувачів, таких у першій десятці сім; також до списку найпопулярніших фільмів за версією користувачів Google потрапила українська комедія "Скажене весілля".
Лідером в категорії телевізійних шоу став конкурс Євробачення-2018, а з серіалів українців найбільше зацікавили нові сезони кримінальної драми "Мажор", серіалу про життя сучасних школярів "Школа" і комедії "Поліцейський з Рубльовки".
"Покупкою року" в Україні стала іграшка бейблейд; також українці цікавилися придбанням цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.
У 2018 році українці ставили Google найрізноманітніші питання. У році, що минає користувачі найчастіше хотіли дізнатися, як завантажити відео з YouTube, зробити слайм і під'єднати Т2. Цікавилися, чому затримують пенсію, м'ясо корови називається яловичиною і в Одесі випав жовтий сніг. А також намагалися з'ясувати, що таке біткойни, кір, томос і реінтеграція.
Повністю список найпопулярніших запитів 2018 року в Україні виглядає так:
Найпопулярніші запити:
- ЧС 2018
- Мажор 3 сезон
- Євробачення 2018
- Школа 2 сезон
- Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
- Кемерово
- Фільми 2018
- Марина Поплавська
- Холостяк 8
- Олімпіада 2018
Фільм року:
- Веном
- Монстри на канікулах 3
- 50 відтінків свободи
- Месники: Війна нескінченності
- Дедпул 2
- Джуманджі. Поклик джунглів
- Тихоокеанський рубіж 2
- Фантастичні тварини: Злочини Ґріндельвальда
- Красуня на всю голову
- Скажене весілля
Серіал року:
- Мажор 3 сезон
- Школа 2 сезон
- Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
- Домашній арешт
- Іванови Іванови 3 сезон
- Молодіжка 5 сезон
- Гранд Ліон
- Ольга 3 сезон
- Рівердейл
- Дві матері
Питання: "Що таке? / Що таке?"
- Біткойни
- Кір
- Томос
- Реінтеграція
- NFC
- Криптовалюта
- Ешкере
- ЧСВ
- Дифтерія
- Томбо
Купівля року:
- Бейблейд
- Т2
- Укрзалізниця квитки
- МАУ квиток
- Iqos
- Біткойни
- Колонка JBL
- Безпровідні навушники
- iPhone 8
- Ґумові чоботи
Персона року:
- Марина Поплавська
- Єгор Крід
- Йосип Кобзон
- Борис Апрєль / Зіанджа
- Xxxtentacion
- Стівен Хокінг
- Меган Маркл
- Олександр Усик
- Олександр Захарченко
- Надія Савченко
ТВ-шоу року:
- Євробачення 2018
- Холостяк 8
- Голос країни 2018
- Танці з зірками 2018
- Заміж за Бузову
- Ліга сміху 2018
- Оскар 2018
- МастерШеф 8
- Наречена для тата
- Одруження наосліп 2018
Питання: "Чому? / Чому?"
- затримують пенсію
- м'ясо корови називається яловичиною
- немає зв'язку МТС
- в Одесі жовтий сніг
- в'януть перці в теплиці
- затримують дитячі посібники
- набрякають ноги
- мундіаль так називається
- Україна не голосує на Євробаченні
- Великдень в різні дні
Питання: "Як? / Як?"
- завантажити відео з ютуб
- зробити слайм
- видалити Instagram
- під'єднати Т2
- заробити гроші в інтернеті
- доглядати за орхідеєю
- пофарбувати яйця на Великдень
- зайти в ВК
- додзвонитися оператору Київстар
- як видалити Facebook
Саме таким був 2018 очима українських користувачів пошукової системи Google.
Це цікаво: Найбагатшим YouTube-блогером став 7-річний хлопчик: чим особливий його канал?
-
20:31Американський студент став магістром завдяки дисертації, присвяченій Кім Кардашян
-
20:13Лікарі розповіли, чи варто переплачувати за бездріжджовий хліб
-
19:51У мережі з'явився калькулятор ідеальної кількості іграшок на ялинці
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
19:13Безглуздий образ Брітні Спірс викликав суперечки в мережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:52У ще одній країні легалізують марихуану в медичних цілях
-
18:29Названо ім'я найкращої моделі світу
-
18:13Ford запатентував ремені безпеки з підігрівом
-
17:53Тереза Мей застрягла в машині прямо перед зустріччю з Ангелою Меркель: курйозне відео
-
17:34Google+ закриється на кілька місяців раніше, і ось чому
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
16:51Чоловіки чи жінки: кого незнайомці вважають більш компетентними
-
16:29У мережі з'явився сервіс, на якому зібрані відео лише українських блогерів
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
16:14Науковці виявили ще одну причину появи карієсу
-
15:56Автопілот Tesla навчать розпізнавати світлофори та знаки "Стоп"
-
15:34Як Тор: Кріс Хемсворт показав своє тренування
-
15:13Офіційно представлено топовий смартфон OnePlus 6T McLaren Edition
-
14:51Фотограф показує неймовірну красу Азії
-
14:34Розкішна Джіджі Хадід та інші: Pirelli показав календар на 2019 рік
-
14:14Майк Шинода випустив новий кліп Can't Hear You Now
-
13:54У Фінляндії запустили перший у світі безпілотний пором
-
13:31Архітектори створили дім для відпочинку біля Альп: яскраві фото
-
13:125 несподіваних факторів, які заважають схуднути
-
19:33Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році
-
17:15Мобільний стиліст: ТОП-5 додатків, які допоможуть тримати гардероб під контролем
-
12:15iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
14:15У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків
-
12:14Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї
-
09:51Учені назвали риси ідеального характеру
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 09 грудня
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
16:22Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
-
11:45Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня
- 07 грудня
-
21:50Оголошені номінанти на Grammy 2019
-
20:00Ломаченко – Педраса: прогнози та ставки букмекерів на об'єднавчий бій
-
17:32DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон