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Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році

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Що шукали українці в 2018 році - фото 1
Що шукали українці в 2018 році

Компанія Google Україна поділилася підсумковим рейтингом найпопулярніших запитів українських користувачів Google за 2018 рік.

За результатами аналізу мільйонів пошукових запитів, аналітики з'ясували, що найчастіше шукали українці, і які питання ставили Google у 2018 році.

І ще: Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2018 року у Google Україна став "ЧС 2018" – чемпіонат світу з футболу. На другій позиції – новий сезон серіалу "Мажор", а на третій – конкурс Євробачення-2018. Крім того, українських користувачів Google традиційно цікавили нові фільми року, серіали "Школа" і "Поліцейський з Рубльовки" і Олімпіада 2018.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про трагічно загиблу актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавську. Крім того, у 2018 році українці шукали інформацію про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апрєля / Зіанджу, американського репера Xxxtentacion і видатного вченого Стівена Хокінга, а також про Меган Маркл.

В категорії "Фільми" в цьому році українці найчастіше шукали в Google новий фільм з всесвіту Marvel "Веном". В цілому, продовження популярних фільмів традиційно викликають високий інтерес українських користувачів, таких у першій десятці сім; також до списку найпопулярніших фільмів за версією користувачів Google потрапила українська комедія "Скажене весілля".

Українська комедія 'Скажене весілля' - фото 294657
Українська комедія "Скажене весілля"

Лідером в категорії телевізійних шоу став конкурс Євробачення-2018, а з серіалів українців найбільше зацікавили нові сезони кримінальної драми "Мажор", серіалу про життя сучасних школярів "Школа" і комедії "Поліцейський з Рубльовки".

"Покупкою року" в Україні стала іграшка бейблейд; також українці цікавилися придбанням цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.

У 2018 році українці ставили Google найрізноманітніші питання. У році, що минає користувачі найчастіше хотіли дізнатися, як завантажити відео з YouTube, зробити слайм і під'єднати Т2. Цікавилися, чому затримують пенсію, м'ясо корови називається яловичиною і в Одесі випав жовтий сніг. А також намагалися з'ясувати, що таке біткойни, кір, томос і реінтеграція.

Повністю список найпопулярніших запитів 2018 року в Україні виглядає так:

Найпопулярніші запити:

  • ЧС 2018
  • Мажор 3 сезон
  • Євробачення 2018
  • Школа 2 сезон
  • Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
  • Кемерово
  • Фільми 2018
  • Марина Поплавська
  • Холостяк 8
  • Олімпіада 2018

Фільм року:

  • Веном
  • Монстри на канікулах 3
  • 50 відтінків свободи
  • Месники: Війна нескінченності
  • Дедпул 2
  • Джуманджі. Поклик джунглів
  • Тихоокеанський рубіж 2
  • Фантастичні тварини: Злочини Ґріндельвальда
  • Красуня на всю голову
  • Скажене весілля

Серіал року:

  • Мажор 3 сезон
  • Школа 2 сезон
  • Поліцейський з Рубльовки 3 сезон
  • Домашній арешт
  • Іванови Іванови 3 сезон
  • Молодіжка 5 сезон
  • Гранд Ліон
  • Ольга 3 сезон
  • Рівердейл
  • Дві матері

Питання: "Що таке? / Що таке?"

  • Біткойни
  • Кір
  • Томос
  • Реінтеграція
  • NFC
  • Криптовалюта
  • Ешкере
  • ЧСВ
  • Дифтерія
  • Томбо

Купівля року:

  • Бейблейд
  • Т2
  • Укрзалізниця квитки
  • МАУ квиток
  • Iqos
  • Біткойни
  • Колонка JBL
  • Безпровідні навушники
  • iPhone 8
  • Ґумові чоботи

Персона року:

  • Марина Поплавська
  • Єгор Крід
  • Йосип Кобзон
  • Борис Апрєль / Зіанджа
  • Xxxtentacion
  • Стівен Хокінг
  • Меган Маркл
  • Олександр Усик
  • Олександр Захарченко
  • Надія Савченко

ТВ-шоу року:

  • Євробачення 2018
  • Холостяк 8
  • Голос країни 2018
  • Танці з зірками 2018
  • Заміж за Бузову
  • Ліга сміху 2018
  • Оскар 2018
  • МастерШеф 8
  • Наречена для тата
  • Одруження наосліп 2018

Питання: "Чому? / Чому?"

  • затримують пенсію
  • м'ясо корови називається яловичиною
  • немає зв'язку МТС
  • в Одесі жовтий сніг
  • в'януть перці в теплиці
  • затримують дитячі посібники
  • набрякають ноги
  • мундіаль так називається
  • Україна не голосує на Євробаченні
  • Великдень в різні дні

Питання: "Як? / Як?"

  • завантажити відео з ютуб
  • зробити слайм
  • видалити Instagram
  • під'єднати Т2
  • заробити гроші в інтернеті
  • доглядати за орхідеєю
  • пофарбувати яйця на Великдень
  • зайти в ВК
  • додзвонитися оператору Київстар
  • як видалити Facebook

Саме таким був 2018 очима українських користувачів пошукової системи Google.

Це цікаво: Найбагатшим YouTube-блогером став 7-річний хлопчик: чим особливий його канал?

Джерело: ITC
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