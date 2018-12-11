Google назвав найпопулярніші пошукові запити українців у 2018 році

Що шукали українці в 2018 році

Компанія Google Україна поділилася підсумковим рейтингом найпопулярніших запитів українських користувачів Google за 2018 рік.

За результатами аналізу мільйонів пошукових запитів, аналітики з'ясували, що найчастіше шукали українці, і які питання ставили Google у 2018 році.

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Найпопулярнішим пошуковим запитом 2018 року у Google Україна став "ЧС 2018" – чемпіонат світу з футболу. На другій позиції – новий сезон серіалу "Мажор", а на третій – конкурс Євробачення-2018. Крім того, українських користувачів Google традиційно цікавили нові фільми року, серіали "Школа" і "Поліцейський з Рубльовки" і Олімпіада 2018.

У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про трагічно загиблу актрису "Дизель Шоу" Марину Поплавську. Крім того, у 2018 році українці шукали інформацію про Єгора Кріда, Йосипа Кобзона, Бориса Апрєля / Зіанджу, американського репера Xxxtentacion і видатного вченого Стівена Хокінга, а також про Меган Маркл.

В категорії "Фільми" в цьому році українці найчастіше шукали в Google новий фільм з всесвіту Marvel "Веном". В цілому, продовження популярних фільмів традиційно викликають високий інтерес українських користувачів, таких у першій десятці сім; також до списку найпопулярніших фільмів за версією користувачів Google потрапила українська комедія "Скажене весілля".

Українська комедія "Скажене весілля"

Лідером в категорії телевізійних шоу став конкурс Євробачення-2018, а з серіалів українців найбільше зацікавили нові сезони кримінальної драми "Мажор", серіалу про життя сучасних школярів "Школа" і комедії "Поліцейський з Рубльовки".

"Покупкою року" в Україні стала іграшка бейблейд; також українці цікавилися придбанням цифрового тюнера Т2, квитків на поїзд і біткойнів.

У 2018 році українці ставили Google найрізноманітніші питання. У році, що минає користувачі найчастіше хотіли дізнатися, як завантажити відео з YouTube, зробити слайм і під'єднати Т2. Цікавилися, чому затримують пенсію, м'ясо корови називається яловичиною і в Одесі випав жовтий сніг. А також намагалися з'ясувати, що таке біткойни, кір, томос і реінтеграція.

Повністю список найпопулярніших запитів 2018 року в Україні виглядає так:

Найпопулярніші запити:

ЧС 2018

Мажор 3 сезон

Євробачення 2018

Школа 2 сезон

Поліцейський з Рубльовки 3 сезон

Кемерово

Фільми 2018

Марина Поплавська

Холостяк 8

Олімпіада 2018

Фільм року:

Веном

Монстри на канікулах 3

50 відтінків свободи

Месники: Війна нескінченності

Дедпул 2

Джуманджі. Поклик джунглів

Тихоокеанський рубіж 2

Фантастичні тварини: Злочини Ґріндельвальда

Красуня на всю голову

Скажене весілля

Серіал року:

Мажор 3 сезон

Школа 2 сезон

Поліцейський з Рубльовки 3 сезон

Домашній арешт

Іванови Іванови 3 сезон

Молодіжка 5 сезон

Гранд Ліон

Ольга 3 сезон

Рівердейл

Дві матері

Питання: "Що таке? / Що таке?"

Біткойни

Кір

Томос

Реінтеграція

NFC

Криптовалюта

Ешкере

ЧСВ

Дифтерія

Томбо

Купівля року:

Бейблейд

Т2

Укрзалізниця квитки

МАУ квиток

Iqos

Біткойни

Колонка JBL

Безпровідні навушники

iPhone 8

Ґумові чоботи

Персона року:

Марина Поплавська

Єгор Крід

Йосип Кобзон

Борис Апрєль / Зіанджа

Xxxtentacion

Стівен Хокінг

Меган Маркл

Олександр Усик

Олександр Захарченко

Надія Савченко

ТВ-шоу року:

Євробачення 2018

Холостяк 8

Голос країни 2018

Танці з зірками 2018

Заміж за Бузову

Ліга сміху 2018

Оскар 2018

МастерШеф 8

Наречена для тата

Одруження наосліп 2018

Питання: "Чому? / Чому?"

затримують пенсію

м'ясо корови називається яловичиною

немає зв'язку МТС

в Одесі жовтий сніг

в'януть перці в теплиці

затримують дитячі посібники

набрякають ноги

мундіаль так називається

Україна не голосує на Євробаченні

Великдень в різні дні

Питання: "Як? / Як?"

завантажити відео з ютуб

зробити слайм

видалити Instagram

під'єднати Т2

заробити гроші в інтернеті

доглядати за орхідеєю

пофарбувати яйця на Великдень

зайти в ВК

додзвонитися оператору Київстар

як видалити Facebook

Саме таким був 2018 очима українських користувачів пошукової системи Google.

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