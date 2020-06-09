Google Maps попереджатиме про обмеження на пересування через коронавірус

Популярний сервіс карт Google Maps буде попереджати про обмеження на пересування, які введені в тій чи іншій країні через коронавірусну інфекцію.

У прес-релізі компанії сказано, що в умовах пандемії коронавірусу важливо знати, "наскільки в певний час переповнений залізничний вокзал чи працює автобус за розкладом".

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"У нашій останній версії Google Maps для Android і iOS ми представляємо функції, які допоможуть легко знаходити важливу інформацію, якщо вам необхідно зробити поїздку, будь то поїздка на автомобілі або на громадському транспорті", – йдеться в повідомленні.

Карти Google Maps будуть показувати актуальну інформацію від місцевих транспортних управлінь. Функція спочатку буде доступна в Канаді, США та Мексиці. Далі вона запрацює у жителів Аргентини, Австралії, Бельгії, Бразилії, Колумбії, Франції, Індії, Нідерландів, Іспанії, Таїланду та Великобританії. Уточнюється, що найближчим часом список країн буде розширено.

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