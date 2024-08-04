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Apple у своїй новій рекламі образила Таїланд: ролик довелось видалити
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Компанія Apple видалила останню серію свого гумористичного відеоролика "The Underdogs", який вийшов 18 липня. Серіал стартував у 2019 році і зосереджується на витівках групи з чотирьох співробітників, які починали як працівники невеликого пакувального підрозділу, що належав більшій компанії.
Усі четверо користуються виключно пристроями Apple, і мета цих відео – показати, наскільки добре ці продукти справляються з роботою в офісі завдяки своїм численним функціям, розповідає PhoneArena.
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У попередніх епізодах було показано, що через COVID їм доводиться працювати вдома, а нещодавно вони звільнилися, щоб заснувати власну компанію під назвою "Better Bags". Звісно, нова компанія покладається на пристрої Apple, такі як iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, а в останньому відео додали ще й Vision Pro. Епізоди привернули увагу великої кількості глядачів, а третє відео зібрало понад 33 мільйони переглядів.
Але Apple довелося видалити останнє відео під назвою "OOO (Out of Office)", в якому троє наших героїв летять до Таїланду, щоб отримати велике замовлення на коробки від божевільного генерального директора. Четвертий аутсайдер, який сидів вдома зі зламаною ногою, спостерігав за поїздкою за допомогою FaceTime. Він також використовував свій Vision Pro, щоб перетворити свою спальню на робочий простір (а стеля його кімнати стала кіноекраном).
Все це звучить як типове відео з цієї серії, але багато хто в інтернеті критикував Apple за те, як вона зобразила Таїланд у відео. Компанія співпрацювала з місцевою продакшн-компанією в країні, але в ролику все одно показано, як "Андердоги" зупиняються в занедбаному готелі (перед тим, як змінити бронь на більш шикарне місце). В інших сценах відео, що викликали скарги, тріо їде на тайському тук-туку (моторизованому триколісному таксі) і розмовляє зі стереотипними персонажами.
Можливо, Apple відчула тиск, щоб відкликати рекламу і попросити вибачення після того, як представник тайського комітету Палати представників заявив, що "тайці глибоко незадоволені цією рекламою. Я закликаю тайців припинити користуватися продукцією Apple і перейти на інші бренди". Після того, як Apple перепросила, той самий речник заявив: "Подивімося на це з позитивного боку. Apple продемонструвала реальний намір вести бізнес у Таїланді".
Нашим наміром було відсвяткувати оптимізм і культуру країни, і ми перепрошуємо за те, що не повністю відобразили сьогоднішню динаміку Таїланду. Фільм більше не виходить в ефір,
– кажуть в Apple.
Попередній ролик – Вкрадений Mac: дивіться епізод
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Раніше цього року компанія Apple також просила вибачення і видалила рекламу нових моделей iPad Pro, анонсованих у травні. Реклама під назвою "Crush" була створена, щоб показати, наскільки тонкими є нові планшети iPad Pro. У ролику було показано, як гідравлічний прес розчавлює і знищує багато предметів, таких як музичні інструменти, відеоігри в аркадному стилі, керамічну скарбничку Angry Bird, програвач і багато іншого.
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