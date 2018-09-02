Google і Mastercard уклали таємну угоду, – ЗМІ

Google уклав таємну угоду з Mastercard, купивши у неї історію фінансових транзакцій майже двох мільярдів користувачів.

Як повідомляється, Google уклав таємну угоду з Mastercard, купивши у неї історію фінансових транзакцій майже двох мільярдів користувачів. "Угода дала небачені раніше можливості вимірювання витрат в торгових точках і посилила позицію пошуковика серед конкурентів, з Amazon.com включно", – йдеться в повідомленні.

І ще: Google Chrome змінить зовнішній вигляд

Борці за приватність кажуть, що подібні угоди є тривожним знаком, адже невідомо, які ще домовленості існують і які дані отримують технологічні гіганти.

Google уклав таємну угоду з Mastercard

Представники Google відмовляються коментувати партнерство з Mastercard, але розповідають про інструменти реклами.

"Перед запуском цього бета-продукту в минулому році ми створили нову систему подвійного сліпого шифрування, яка запобігає то, що Google і наші партнери могли дивитися персональну ідентифікаційну інформацію користувачів. Ми не маємо доступу до будь-якої персональної інформації про кредитні або дебетові картки від наших партнерів , а також не обмінюємося інформацією з партнерами", – йдеться в офіційній заяві.

Спікер Mastercard Сет Ейзен також відмовляється коментувати зв'язок з Google. Він сказав, що Mastercard ділиться транзакціями з торговцями і їхніми постачальниками послуг, щоб допомагати їм вимірювати ефективність рекламних кампаній.

Читайте також: Трамп показав, як Google його дискримінує: опубліковано відео