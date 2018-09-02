Google Chrome змінить зовнішній вигляд

Новий дизайн на комп'ютерах отримає більше білих тонів. Що стосується мобільної версії, то вона істотно зміниться для пристроїв на iOS.

Один з найпопулярніших браузерів у світі Google Chrome незабаром змінить свій дизайн. Оновлену версію браузера повинні показати під час презентації 4 вересня.

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Google Chrome отримає новий дизайн

"Зовнішній вигляд браузера зміниться на всіх платформах, відбудеться це в рамках поновлення Chrome 69. Новий дизайн на комп'ютерах отримає більше білих тонів", – йдеться в повідомленні.

Що стосується мобільної версії, то вона істотно зміниться для пристроїв на iOS. У мобільних пристроях Apple Google елементи управління будуть переміщені в нижню частину екрану, що має спростити його використання однією рукою.

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