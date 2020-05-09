Google і Facebook залишать співробітників дистанційно до кінця року

Компанії Google і Facebook через пандемію коронавірусу планують залишити більшість співробітників на віддаленій роботі до кінця року.

Так, керівництво Google розіслало співробітникам листа, у якому сказано, що вони будуть працювати у віддаленому режимі щонайменше до жовтня 2020 року, а, можливо, і до початку 2021 року.

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Однак частина співробітників зможе повернутися в офіси вже в червні. Але це стосується тільки фахівців, чия присутність на робочому місці необхідна для безперебійної роботи інформаційних систем. Таке рішення ухвалили й у Facebook. Компанія оголосила про те, що співробітники можуть залишатися вдома до кінця 2020 року.

Більша частина офісів компанії відкриється не раніше 6 липня. Водночас представник Facebook зазначила, що поки ще не вирішено, яких співробітників попросять вийти на роботу в офіс. В офісах будуть введені посилені заходи безпеки, щоб уникнути спалаху захворювання.

Робота в Google

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