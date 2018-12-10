Google готує до виходу лайт-версії смартфонів Pixel

Пошуковий гігант прислухався до клієнтів і готовий запропонувати менш дорогі смартфони.

Вперше про смартфон Google Pixel 3 Lite почали писати в середині листопада. Крім досить якісних знімків тоді були перераховані і параметри майбутньої новинки.

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Зараз у мережі знову з'явились дані про цю модель, проте, що набагато більше цікавіше, з'явилася інформація також і про моделі Pixel 3 Lite XL, про яку раніше не було навіть чуток.

Обидві моделі отримають роз'єм для навушників і пластикові корпуси. Діагональ екрану старшої версії складе близько 6 дюймів. Імовірно, ця модель буде мати габарити 160х76,1х8,2 мм, а молодша – 151,1х70,1х8,2 мм.

Про параметри старшої, на жаль, нічого невідомо. Молодша, нагадаємо, повинна отримати SoC Snapdragon 670. Можна припустити, що цю ж SoC отримає і старший апарат.

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