Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для українців

Компанія Google запускає в операційній системі Android сервіс з інформування українців про повітряні тривоги.

Про це в офіційному блозі повідомив президент Google з міжнародних питань Кент Волкер.

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За даними порталу Bleeping Computer, в інструкції для розробників сервісів Google Play від XDA-Developers зазначається, що користувачі мають отримувати повідомлення про оголошення та скасування тривоги.

"На жаль, мільйони людей в Україні зараз покладаються на оповіщення про авіаудари, щоб спробувати дістатися до безпечного місця. На прохання та за сприяння уряду України ми розпочали впровадження системи швидкого сповіщення про повітряну тривогу для телефонів Android в Україні", – додали в Google.

Віцепрезидент компанії з інженерних питань каже, що Google використовувала ту саму систему з малою затримкою, що й для виявлення землетрусів.

Google додасть сповіщення про повітряну тривогу для українців

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