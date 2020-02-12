Google додала безліч знімків у Earth View, які можна використати як шпалери для гаджетів

Google зробила найбільше оновлення сервісу Earth View. Компанія додала в нього понад тисячу нових знімків планети. Про це повідомляється у блозі розробників.

Тепер колекція знімків Earth View налічує понад 2,5 тисячі фотографій з роздільною здатністю до 4K включно. У неї входять зображення зі всіх країн світу.

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"Earth View дарує нам здатність підняти наш погляд до космічного простору. Ландшафти, які з'являються, коли ви відкриваєте нову вкладку або розблоковуєте ваш телефон, створюють ваш день. Я сподіваюся цей невеликий кумедний проєкт разом з Google Earth спонукає нас більше піклуватися про нашу планету", – говорить менеджер по продукту Google Earth Гопал Шах.

Earth View – це сервіс зі збору найцікавіших зображень за допомогою Google Earth. У розробці сервісу використовувалися супутникові зображення і дані з аерофотозйомки. А в кінці 2019 року Google повідомила, що їхні проєкти, включаючи Earth і Street View, охоплюють до 98% місць по всьому світу.

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