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Чи потрібні смартфону 10 ГБ оперативки: цікаве спостереження

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Кількість оперативної пам'яті не впливає на швидкість смартфона - фото 1
Кількість оперативної пам'яті не впливає на швидкість смартфона

Представлений раніше цього тижня OnePlus 6T McLaren Edition крім нового забарвлення отримав швидку зарядку та 10 ГБ оперативної пам'яті. Але чи впливає об'єм оперативки на швидкість роботи смартфона?

Щоб відповісти на це питання, співробітники видання Android Authority протестували продуктивність трьох різних апаратів від OnePlus.

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Для тесту були обрані звичайний OnePlus 6, OnePlus 6T і новий OnePlus 6T McLaren Edition. Усі три гаджети побудовані на базі одного й того ж 8-ядерного процесора Snapdragon 845 і відрізняються лише об'ємом оперативної пам'яті: в McLaren Edition встановлено 10 ГБ, а в інших моделях – 8 ГБ.

На всіх трьох смартфонах одночасно був запущений бенчмарк Speed ​​Test G, що оцінює продуктивність пристрою при реальному використанні. Під час практично всіх етапів тесту OnePlus 6T McLaren Edition справлявся на мить раніше за попередників, але в підсумку всі вони фінішували одночасно.

Випробування показало, що такий об'єм оперативної пам'яті аж ніяк не впливає на продуктивність смартфона. Єдиний плюс – чим більше оперативки в запасі, тим більше додатків і вкладок браузера можуть працювати у фоновому режимі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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