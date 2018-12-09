Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана

Талановитий фотограф показав захопливі кадри з життя у Гонконгу. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Дональд Чан (Donald Chan) – фотограф-фрілансер, який зараз мешкає та працює у Гонконгу, в Китаї. Хлопець спеціалізується на міських пейзажах, вуличних фото та портретах з унікальним стилем, який поєднує яскраві кольори та особливі ракурси. Дональд постійно намагається зловити унікальним момент у звичайних буднях, і у нього чудово виходить! Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 38 тисяч користувачів.

І ще: Секрети вдалої відпустки від Притули: подорож по Лісабону

Джерело всіх фото: instagram.com/dchantie

Читайте також: Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки