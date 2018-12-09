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Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана

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Вражаючі фото вулиць Гонконгу - фото 1
Вражаючі фото вулиць Гонконгу / instagram.com/dchantie

Талановитий фотограф показав захопливі кадри з життя у Гонконгу. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Дональд Чан (Donald Chan) – фотограф-фрілансер, який зараз мешкає та працює у Гонконгу, в Китаї. Хлопець спеціалізується на міських пейзажах, вуличних фото та портретах з унікальним стилем, який поєднує яскраві кольори та особливі ракурси. Дональд постійно намагається зловити унікальним момент у звичайних буднях, і у нього чудово виходить! Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 38 тисяч користувачів.

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Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294090

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294091

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294092

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294093

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294094

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294095

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294096

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294097

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294098

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294099

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294100

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294102

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294101

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294103

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294104

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294105

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294106

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294107

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294108

Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана - фото 294109

Джерело всіх фото: instagram.com/dchantie

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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