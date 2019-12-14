Чому здорове харчування не допомагає скинути вагу: 5 причин

Втрата ваги може бути проблемою, яка не має нічого спільного з раціоном харчування. На повноту при здоровому харчуванні можуть впливати гени, ліки, вік та інші чинники. Принаймні так запевняють лікарі.

Якщо, попри всі зусилля харчуватися здоровою їжею, схуднути не виходить, це може бути пов'язано з п'ятьма обставинами, стверджує доктор Холлі Лофтон, директор Програми з контролю ваги у Нью-Йоркському університеті Langone Health.

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Ліки. Побічні ефекти деяких ліків можуть привести до збільшення ваги. Зокрема, це стосується антидепресантів і гормональних препаратів.

"Антидепресанти здатні приводити до збільшення ваги, якщо приймати їх протягом декількох місяців", – говорить доктор Лофтон.

Ще один препарат, який може бути відповідальним за те, що не вдається скинути вагу, – протизаплідні таблетки. У цих препаратах відносно низький рівень гормонів, і ймовірність набрати вагу при їх прийомі теж низька, – проте, вона все ж існує.

Ліки можуть впливати на вашу фігуру

Генетика. За словами Холлі Лофтон, генетика дійсно може змусити людей набирати вагу або мати проблеми з втратою ваги. Однак вважати їх неминучими не варто. Навіть якщо обоє батьків були схильні до повноти й ожиріння, можна уникнути подібної долі, підкреслює фахівець. Для цього, вже починаючи з дитячого віку, спосіб життя повинен бути настільки активним, наскільки це можливо.

Вік. За словами експерта, після 50 років багато людей стикаються з тим, що заходи, які дозволяли їм тримати себе в формі в колишні роки, – більше не працюють. На жаль, це дійсно так. Метаболізм сповільнюється приблизно на два відсотки кожні два роки, і з віком об'єктивно стає важче втрачати вагу.

Вік може впливати на скидання ваги

Що можна зробити, щоб цього не сталося?

"Необхідно робити вправи, які нарощують м'язи, тому що ми стрімко втрачаємо м'язову масу, коли стаємо старшими, і не намагаємося при цьому ставати сильнішими", – дала пораду Холлі Лофтон.

Стрес. Хронічний стрес може викликати щось на зразок ушкодження головного мозку, через яке людина починає відчувати постійну тягу до так званої комфортної їжі – солодкої, борошняної та жирної. Навіть якщо людина намагається орієнтуватися на здоровий раціон, вона непомітно для себе може поглинати більше калорій.

Крім того, при стресі тіло починає економити енергію і уповільнює жировий метаболізм.

Стрес теж впливає на те, що ви не можете скинути вагу

Дефіцит сну. Недосипання не тільки збільшує ризик вживання більшої кількості їжі, але також викликає утворення гормонів стресу, які спонукають тіло зберігати й накопичувати жир. Спеціаліст помітила, що при нестачі сну (це менш як 7 годин нічного сну) організм не може правильно витягти інформацію з гормональних сигналів і тому збільшує жирову масу, попри її достатню кількість.

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