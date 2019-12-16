Чоловіки теж це роблять: науковці вразили заявою про дієти

Британські соціологи провели опитування та з'ясували, хто більше схильний дотримуватися всіляких дієт: чоловіки чи жінки. Результати вас однозначно вразять!

Виявилося, що до свого раціону харчування особливо уважно ставляться представники сильної статі. Протягом 6 місяців фахівці проводили анкетування.

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Усього опитали 1500 осіб. У результаті був зроблений висновок: у тому, що хоча б раз у своєму житті "сиділи" на дієті, зізналися 76% жінок і 81% чоловіків.

Чоловіки це роблять, бо турбуються про здоров'я

При цьому причини, через яку чоловіки і жінки дотримуються дієт, різні. Так, найбільше представниць прекрасної половини людства (71%) сідають на дієту, щоб краще виглядати.

З ними погодилися 48% чоловіків. А ось найголовніший фактор, яким керуються чоловіки (52%), це турбота про власне здоров'я. У той час як серед жінок таких лише 29%.

А ви сиділи колись на дієті? Пишіть у коментарях ;)

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