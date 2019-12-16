Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая

Чоловіки теж це роблять: науковці вразили заявою про дієти

  • 26
На дієтах сидять і чоловіки - фото 1
На дієтах сидять і чоловіки

Британські соціологи провели опитування та з'ясували, хто більше схильний дотримуватися всіляких дієт: чоловіки чи жінки. Результати вас однозначно вразять!

Виявилося, що до свого раціону харчування особливо уважно ставляться представники сильної статі. Протягом 6 місяців фахівці проводили анкетування.

І ще: Чому здорове харчування не допомагає скинути вагу: 5 причин

Усього опитали 1500 осіб. У результаті був зроблений висновок: у тому, що хоча б раз у своєму житті "сиділи" на дієті, зізналися 76% жінок і 81% чоловіків.

Чоловіки це роблять, бо турбуються про здоров'я - фото 374459
Чоловіки це роблять, бо турбуються про здоров'я

При цьому причини, через яку чоловіки і жінки дотримуються дієт, різні. Так, найбільше представниць прекрасної половини людства (71%) сідають на дієту, щоб краще виглядати.

З ними погодилися 48% чоловіків. А ось найголовніший фактор, яким керуються чоловіки (52%), це турбота про власне здоров'я. У той час як серед жінок таких лише 29%.

А ви сиділи колись на дієті? Пишіть у коментарях ;)

Читайте також: Дієтологи пояснили, чому складно худнути рівномірно

Джерело: Med2
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • 11 грудня, 13:57
  • 1416
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1141
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1952745
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа