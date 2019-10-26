Головні секрети адаптації до переходу на зимовий час

У 2019 році в Україні переходять на зимовий час в ніч з 26 на 27 жовтня о 04.00 – стрілки годинника переведуть на годину назад. Лікарі дали поради, як адаптуватися до нового часу без шкоди для здоров'я.

Перехід на новий час є великим навантаженням для організму, оскільки йому складно звикнути до нового режиму. Однак медики перерахували кілька простих правил, які допоможуть швидше привести себе до ладу.

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Вони радять підготуватися до переходу на зимовий час заздалегідь, як мінімум за тиждень. Основні поради такі:

Сон. По-перше, потрібно скорегувати режим сну заздалегідь. Зокрема, хоча би за тиждень до переходу на зимовий час. У разі, якщо заснути раніше не виходить перед сном можна прийняти теплу ванну, яка розслабляє і допомагає швидше заснути Режим дня. Оскільки лягати доведеться раніше, то вечеряти також доведеться на годину раніше, ніж зазвичай. До цього варто підготуватися. В цей період – день-два до початку переходу на зимовий час – краще відмовитися від вживання алкоголю і кави з кофеїном. Діти. Дітям можна допомогти адаптуватися. Тут застосовують схожі поради, як і для дорослих. Зокрема, перемістивши на годину раніше режим дня, а також відхід до сну.

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