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Головні помилки під час чищення зубів

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Гігієна зубів - фото 1
Гігієна зубів / martialartsashburn

Гігієністи і терапевти розповіли про помилки, яких припускаються практично всі під час чищення зубів.

Нерегулярна гігієна. Треба чистити зуби вранці і ввечері. Якщо робити це на початку дня після сніданку, до обіду ротова порожнина буде чистою. При цьому в обід можна їх не чистити, достатньо прополоскати зуби водою або антисептиком після прийому їжі.

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Неправильно підібрані засоби з догляду. Головні інструменти для зубів – щітка, ополіскувач і зубна нитка. Також є хороший аналог зубній нитці – іригатор. Це конструкція, куди наливають воду, додають антисептик і прикладають до міжзубного проміжку. Він добре очищає рот від бактерій і масажує ясна.

Некоректна техніка чищення зубів. Чим раніше людина навчиться правильно чистити зуби, тим раніше сформується звичка, яка залишиться на все життя. Ви можете просто не очистити зуби і залишити наліт. Неправильна техніка чищення також призведе до стирання ділянок зубів. Пам'ятайте, що чистити зуби треба круговими і вимітаючими рухами.

І ще: У Німеччині стоматолог видалив рекордно довгий зуб

Джерело: martialartsashburn
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