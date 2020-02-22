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Головні особливості OnePlus 8 злили у мережу до релізу

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OnePlus 8 - фото 1
OnePlus 8 / ferra

Цього чекали усі й нарешті це здійснилося: смартфон OnePlus 8 отримає захист від води та пилу.

OnePlus 8 Pro, наступний великий флагман китайського виробника смартфонів покажуть публіці у травні 2020 року. Тепер інсайдери повідомили, що девайс може бути водонепроникним.

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OnePlus 7T Pro, який був останнім флагманським пристроєм від компанії, і його попередник OnePlus 7-ї серії мали захист від попадання вологи, але OnePlus ніколи офіційно не деталізувала сертифікацію IP для смартфонів. Новий тизер, опублікований інсайдером натякає, що смартфон OnePlus 8 Pro може мати рейтинг IPXX, що підтвердить його захист від попадання води і пилу.

Головні особливості OnePlus 8 злили у мережу до релізу - фото 387623

Нагадаємо, у минулому році OnePlus відмовилась від бездротової зарядки і підтримки захисту від води/пилу для свого флагмана. Однак тепер, у 2020, кожен флагманський пристрій поставляється з бездротовою зарядкою як стандартною і рейтингом сертифікації захисту IP67. Однак, нові функції можуть вплинути на ціну смартфона.

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Джерело: ferra
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