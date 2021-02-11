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Голова сенатора США робив доповідь у Zoom догори дригом: курйозне відео

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Голова сенатора США робив доповідь у Zoom догори дригом: курйозне відео - фото 1

Здається, фільтри Zoom вирішили захопити віртуальний світ. Цього разу сенатор з Міннесоти взяв участь у засіданні фінансового комітету Конгресу США в образі голови, яка зависла у повітрі догори ногами.

Сенатор Том Еммер робив свою доповідь, ніби нічого й не сталося, коли член Палати представників Максін Вотерс перервала його, запитавши, чи все у нього гаразд.

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Тоді чоловік помітив, що увімкнувся фільтр, проте йому не вдавалося впоратися з програмою і все вернути, як було. "Я не знаю, як це виправити", – зізнався сенатор.

"Принаймні, ти не кіт", – пожартував один з учасників засідання, натякнувши на випадок з адвокатом з Техасу напередодні. Пізніше сенатору все ж вдалося перевернути зображення.

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Джерело: thehill
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