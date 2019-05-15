Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Голосові асистенти Alexa та Siri одружились у Відні: відео

  • 48
Siri та Alexa одружились - фото 1
Siri та Alexa одружились

Популярні голосові помічники Siri та Alexa несподівано стали подружжям у відомому австрійському замку. Ця урочиста подія зібрала чимало гостей, а відео з неї вже з'явилось в мережі.

Незвичайна церемонія пройшла в замку Бельведер у Відні, адже шлюб взяли голосовий помічник Siri від Apple та Alexa від Amazon. Стосунки віртуальних помічниць і справді опинились у центрі уваги, адже вони мали власні сторінки в соцмережах, а також відео з одруження.

І ще: Тамагочі повернувся: гаджет навчився одружуватися і розмножуватися

Варто відзначити, що в Австрії цьогоріч офіційно легалізували одностатеві шлюби, а вже у червні у Відні пройде "Європрайд", у якому також візьме участь новостворена сім'я Siri та Alexa. Як кажуть на офіційному сайті незвичайної пари, весілля - це про кохання, а не про гендер.

Читайте також: Норвезькі авіалінії змінили дрес-код для стюардес після петиції

Джерело: daily.afisha
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 619
Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
  • 12 травня, 15:18
  • 1294
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 453
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл