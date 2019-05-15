Голосові асистенти Alexa та Siri одружились у Відні: відео

Популярні голосові помічники Siri та Alexa несподівано стали подружжям у відомому австрійському замку. Ця урочиста подія зібрала чимало гостей, а відео з неї вже з'явилось в мережі.

Незвичайна церемонія пройшла в замку Бельведер у Відні, адже шлюб взяли голосовий помічник Siri від Apple та Alexa від Amazon. Стосунки віртуальних помічниць і справді опинились у центрі уваги, адже вони мали власні сторінки в соцмережах, а також відео з одруження.

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Варто відзначити, що в Австрії цьогоріч офіційно легалізували одностатеві шлюби, а вже у червні у Відні пройде "Європрайд", у якому також візьме участь новостворена сім'я Siri та Alexa. Як кажуть на офіційному сайті незвичайної пари, весілля - це про кохання, а не про гендер.

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