Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників

  • 448
Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників - фото 1

Восьмий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 8 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час перший вокальних боїв учасників!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 8 березня на каналі 1+1 показали восьмий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

До теми: Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону

І на сцені Голосу країни уже почалися перші вокальні бої учасників. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 8 випуск

Маріям Жорданія vs. Анастасія Картвелішвілі — "ELEFANTE":
Андрій Подкалюк vs. Сергій Роман — "I believe in love":
Ліда Лі vs. Єлизавета Криворучко — "Вільна":
Сергій Клейніс vs. Роман Сасанчин — "Не дощ":
Юрій Самовілов vs. Денис Жупник — "The Hills":
Назар Яцишин vs. Тетяна Ігнатенко — "Love To Hate You":
Артем Семенов vs. Нурсултан Шатирханулі — "Frozen":
Марія Щербак vs. Катерина Чемезова — "Свята":
Марія Кондратенко vs. Єрлан Баібазаров — "Сильно":
Анжела Кансузян vs. Галина Рудик — "One of us":
Дар’я Полоротова vs. Максим Гара — "Un Giorno Per Noi":
Владислав Семьонов vs. Нікіта Ходос — "Выхода нет":
Руслана Калашникова vs. Микола Свід — "Цвіте Терен":
Євген Анішко vs. Індіра Єдільбаєва — "House of the Rising Sun":
Дар’я Петрожицька vs. Даніель Салем — "Позвони мне, позвони":

Дивіться також: Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
  • 02 березня, 12:14
  • 324
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
  • 04 березня, 14:05
  • 19013
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2152437
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз