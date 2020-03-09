Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників

Восьмий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 8 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час перший вокальних боїв учасників!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 8 березня на каналі 1+1 показали восьмий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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І на сцені Голосу країни уже почалися перші вокальні бої учасників. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 8 випуск

Маріям Жорданія vs. Анастасія Картвелішвілі — "ELEFANTE":

Андрій Подкалюк vs. Сергій Роман — "I believe in love":

Ліда Лі vs. Єлизавета Криворучко — "Вільна":

Сергій Клейніс vs. Роман Сасанчин — "Не дощ":

Юрій Самовілов vs. Денис Жупник — "The Hills":

Назар Яцишин vs. Тетяна Ігнатенко — "Love To Hate You":

Артем Семенов vs. Нурсултан Шатирханулі — "Frozen":

Марія Щербак vs. Катерина Чемезова — "Свята":

Марія Кондратенко vs. Єрлан Баібазаров — "Сильно":

Анжела Кансузян vs. Галина Рудик — "One of us":

Дар’я Полоротова vs. Максим Гара — "Un Giorno Per Noi":

Владислав Семьонов vs. Нікіта Ходос — "Выхода нет":

Руслана Калашникова vs. Микола Свід — "Цвіте Терен":

Євген Анішко vs. Індіра Єдільбаєва — "House of the Rising Sun":

Дар’я Петрожицька vs. Даніель Салем — "Позвони мне, позвони":

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