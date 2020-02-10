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Голос країни 10: Володимир Остапчук жорстко "прожарив" суддів проєкту

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Володиими Остапчук на Голосі країни - фото 1
Володиими Остапчук на Голосі країни / instagram

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук несподівано з'явився на сцені вокального шоу Голос країни 10. Здивувати суддів і глядачів він вирішив своїм маленьким хобі – американським хіп-хопом.

Новий сезон проєкту Голос країни знову вразив несподіваними учасниками. У четвертому випуску шоу глядачів здивував своєю появою на сцені Володимира Остапчука. Телеведучий і учасник останнього сезону "Танців з зірками" зачитав реп.

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Першою до несподіваного гостя розгорнулася Тіна Кароль. Співачка відразу підхопилася з місця і почала танцювати разом з Остапчуком. У цей час Потап і MONATIK продовжували гадати, чи дійсно на проєкт прийшов відомий телеведучий. У підсумку червоні кнопки також натиснули MONATIK і Потап з Настею, але по завершенні номера глядачі та судді дізналися, що залишатися на проєкті ведучий не має наміру. Остапчук прийшов на сцену просто розрядити обстановку і навіть зачитав зі сцени кілька авторських жартів, які присвятив шоу Голос країни 10 і його суддям.

"Дан Балан – це єдиний представник Молдови, який їздить на заробітки не в ЄС, а в Україну", – потролив Остапчук суддю шоу. А ось Монатіку дісталося за його низький зріст. Дивіться повне відео виступу телеведучого:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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