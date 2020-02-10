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Голос країни 10 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів

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Голос країни 10 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів - фото 1

Четвертий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 9 лютого 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час третього ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 9 лютого на каналі 1+1 показали четвертий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 4 випуск

Артем Семенов — "Лебединая верность":
Дар’я Полоротова — "Вабити":
Нурсултан Шатирханули — "Time to say goodbye":
Олександра Сиркашева — "Обіцяю":
Марія Щербак — "Каждый раз":
Катерина Чемезова — "Nothing breaks like a heart":
Юрій Самовілов — "Englishman in New-York":
Дмитро Максимов — "Наталі":
Карина Арбельяні — "Журавлі":
Володимир Остапчук — "Fall":
Микола Свід — "Снег":
Павло Захарчук — "I can’t dance":
Ася Хорошун — "Нас не догонят":
Максим Гара — "Сила высоты":

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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