Голос країни 10: військовий підкорив Тіну Кароль проникливим виступом

26-річний офіцер Збройних Сил України Василь Процюк на сцені вокального шоу "Голос країни" 10 сезон виступив із проникливою піснею "Пробач". Своїм виконанням військовий зачарував зіркову суддю Тіну Кароль. Дивіться відео!

Офіцер із Рівненщини Василь Процюк ніколи професійно не займався вокалом, хоч співочий талант відкрив у собі ще в студентські роки. За словами хлопця, він став військовим, адже вважає, що кожен чоловік має служити своїй країні.

Це цікаво: Дивіться Голос країни 10 сезон 6 випуск

При цьому у своїй військовій частині Василь часто організовує концерти, веде заходи та співає. Власне тому товариші по службі наполягли на його участі у шоу, і заради всіх військових хлопець вирішив спробувати власні сили.

На сцені "Голосу країни" Василь Процюк емоційно виконав пісню "Пробач" співака Сергія Бабкіна. З перших секунд військовий розвернув крісло Тіни Кароль. Вона була заворожена не лише голосом хлопця, а і його зовнішністю, чим змусила приревнувати іншого тренера шоу Дана Балана, про роман яких вже давно подейкують у ЗМІ.

Участь у "Голосі" Василь Процюк продовжить у команді Тіни. Насолоджуйтесь його виступом!

Читайте також: GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України