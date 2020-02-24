Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Шостий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 23 лютого 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час п'ятого ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 23 лютого на каналі 1+1 показали шостий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 6 випуск

Тетяна Ничай — "Dancing queen":

Василь Процюк — "Пробач":

Ірина Повзун — "Think":

Юлія Коровко — "Дим":

Олеся Лейченко — "Серце":

Денис Жупник — "Жизнь поет":

Уляна Горбачевська — "Долє":

Олександра Горупа — "Unbreak my heart":

Володимир Мітєв — "Хабанера з опери "Кармен"":

Нікіта Ходос — "See you again":

Роман Клюба — "Make it rain":

Олексій Приступ — "За лісами-горами":

Мєлєн Пасса — "Bring it back":

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