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Голос країни GO-A

Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів

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Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів - фото 1

Шостий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 23 лютого 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час п'ятого ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 23 лютого на каналі 1+1 показали шостий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

І ще: Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 6 випуск

Тетяна Ничай — "Dancing queen":
Василь Процюк — "Пробач":
Ірина Повзун — "Think":
Юлія Коровко — "Дим":
Олеся Лейченко — "Серце":
Денис Жупник — "Жизнь поет":
Уляна Горбачевська — "Долє":
Олександра Горупа — "Unbreak my heart":
Володимир Мітєв — "Хабанера з опери "Кармен"":
Нікіта Ходос — "See you again":
Роман Клюба — "Make it rain":
Олексій Приступ — "За лісами-горами":
Мєлєн Пасса — "Bring it back":

Читайте також: Оля Цибульська вразила феєричним виступом на Голосі країни 2020: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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