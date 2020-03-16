Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників

Дев'ятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 15 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час вокальних боїв учасників!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 15 березня на каналі 1+1 показали дев'ятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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І на сцені Голосу країни уже продовжуються вокальні бої учасників. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

За підсумками 9 випуску Голосу країни 10, шоу покинули такі учасники:

Єгор Шагако (команда Потапа і Насті);

Олександра Гаруп (команда Дана Балана);

Руслан Клюба (команда Тіни Кароль);

Ксенія Бугу (команда Тіни Кароль);

Тетяна Нечай (Команда Потапа і Насті);

Ваха Вахтангішвілі (Команда Потапа і Насті);

Анна Безгалова (команда Дана Балана);

Руслан Опанасенко (команда MONATIK'a);

Анна Боршовська (команда Потапа і Насті);

Андрій Подкалюк (команда Тіни Кароль);

Анна Трубецкая (команда Тіни Кароль);

Оленка Крутієнко (команда Потапа і Насті);

Карина Арбельяні (команда Дана Балана);

Зоряна Атлас (команда MONATIK'a);

Василь Процюк (команда Тіни Кароль).

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 9 випуск

Єгор Шагаков vs. Максим Перепелиця — "Call Out My Name":

Сюй Чуань Юн vs. Олександра Горупа — "Тримай":

Роман Клюба vs. Уляна Горбачевська — "Ой там на горі":

Сергій Асафатов vs. Тоня Сова — "Сансара":

Ксенія Буга vs. Віталій Окс — "Wonderful Life":

Тетяна Ничай vs. Каріна Балашова — "God is a woman":

Вахтанг Вахтангішвілі vs. Юлія Коровко — "Не люби мне мозги":

Анна Безгалова vs. Анастасія Балог — "Let her go":

Мєлєн Пасса vs. Руслан Опанасенко — "All for us":

Катерина Степура vs. Анна Боршовська — "Каждый раз":

Марко Квітка vs. Олександр Календа — "Знаешь":

Ольга Баландюх vs. Ганна Трубецька — "Sweet Dreams":

Альона Крутієнко vs. Олеся Лейченко — "Не Дощ":

Т. Балюк vs. К. Карабанова vs. К. Арбельяні — " Bad Romance /In the shadows":

Зоряна Атлас vs. Ася Хорошун — "Havana":

Василь Процюк vs. Ольга Мельник — "Спи собі сама":

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