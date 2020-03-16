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Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників

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Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників - фото 1

Дев'ятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 15 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час вокальних боїв учасників!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 15 березня на каналі 1+1 показали дев'ятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

І ще: Голос країни 10 сезон 8 випуск: як пройшли вокальні бої учасників

І на сцені Голосу країни уже продовжуються вокальні бої учасників. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

За підсумками 9 випуску Голосу країни 10, шоу покинули такі учасники:

  • Єгор Шагако (команда Потапа і Насті);
  • Олександра Гаруп (команда Дана Балана);
  • Руслан Клюба (команда Тіни Кароль);
  • Ксенія Бугу (команда Тіни Кароль);
  • Тетяна Нечай (Команда Потапа і Насті);
  • Ваха Вахтангішвілі (Команда Потапа і Насті);
  • Анна Безгалова (команда Дана Балана);
  • Руслан Опанасенко (команда MONATIK'a);
  • Анна Боршовська (команда Потапа і Насті);
  • Андрій Подкалюк (команда Тіни Кароль);
  • Анна Трубецкая (команда Тіни Кароль);
  • Оленка Крутієнко (команда Потапа і Насті);
  • Карина Арбельяні (команда Дана Балана);
  • Зоряна Атлас (команда MONATIK'a);
  • Василь Процюк (команда Тіни Кароль).

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 9 випуск

Єгор Шагаков vs. Максим Перепелиця — "Call Out My Name":
Сюй Чуань Юн vs. Олександра Горупа — "Тримай":
Роман Клюба vs. Уляна Горбачевська — "Ой там на горі":
Сергій Асафатов vs. Тоня Сова — "Сансара":
Ксенія Буга vs. Віталій Окс — "Wonderful Life":
Тетяна Ничай vs. Каріна Балашова — "God is a woman":
Вахтанг Вахтангішвілі vs. Юлія Коровко — "Не люби мне мозги":
Анна Безгалова vs. Анастасія Балог — "Let her go":
Мєлєн Пасса vs. Руслан Опанасенко — "All for us":
Катерина Степура vs. Анна Боршовська — "Каждый раз":
Марко Квітка vs. Олександр Календа — "Знаешь":
Ольга Баландюх vs. Ганна Трубецька — "Sweet Dreams":
Альона Крутієнко vs. Олеся Лейченко — "Не Дощ":
Т. Балюк vs. К. Карабанова vs. К. Арбельяні — " Bad Romance /In the shadows":
Зоряна Атлас vs. Ася Хорошун — "Havana":
Василь Процюк vs. Ольга Мельник — "Спи собі сама":

Читайте також: Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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