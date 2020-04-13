Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Голос країни 10 сезон 13 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

  • 593
Голос країни 10 сезон 13 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників - фото 1

Тринадцятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 12 квітня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час вокальних нокаутів!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 12 квітня на каналі 1+1 показали тринадцятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

І ще: Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

І на сцені Голосу країни уже триває третій етап шоу – вокальні бої учасників перейшли у нокаути. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

Хто покинув Голос країни 10 з команди Тіни Кароль за підсумками нокаутів 12 квітня:

  • Артем Семенов
  • Віталій Окс
  • Юрій Самовілов
  • Марко Квітка
  • Уляна Горбачевська.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 13 випуск

Артем Семенов — "Du Hast":
Анна Трубецька — "Небо Лондона":
Віталій Окс — "Siren Song":
Юрій Самовілов — "Dragostea Din Tei/ Гармати":
Дар’я Полоротова — "Безодня":
Марко Квітка — "Halo":
Уляна Горбачевська — "Now We Are Free":
Ольга Мельник — "Human":
Даніель Салем — "Я солдат":

Читайте також: Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 560
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 784
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2221336
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз