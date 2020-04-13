Голос країни 10 сезон 13 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

Тринадцятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 12 квітня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час вокальних нокаутів!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 12 квітня на каналі 1+1 показали тринадцятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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І на сцені Голосу країни уже триває третій етап шоу – вокальні бої учасників перейшли у нокаути. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

Хто покинув Голос країни 10 з команди Тіни Кароль за підсумками нокаутів 12 квітня:

Артем Семенов

Віталій Окс

Юрій Самовілов

Марко Квітка

Уляна Горбачевська.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 13 випуск

Артем Семенов — "Du Hast":

Анна Трубецька — "Небо Лондона":

Віталій Окс — "Siren Song":

Юрій Самовілов — "Dragostea Din Tei/ Гармати":

Дар’я Полоротова — "Безодня":

Марко Квітка — "Halo":

Уляна Горбачевська — "Now We Are Free":

Ольга Мельник — "Human":

Даніель Салем — "Я солдат":

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