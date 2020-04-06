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Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

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Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників - фото 1

Дванадцятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 5 квітня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час вокальних нокаутів учасників!

Голос країни продовжує вражати глядачів! 5 квітня на каналі 1+1 показали дванадцятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

І ще: Голос країни 10 сезон 11 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

І на сцені Голосу країни уже триває третій етап шоу – вокальні бої учасників перейшли у нокаути. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!

Хто покинув Голос країни 10 з команди Потапа та Насті Каменських за підсумками нокаутів 5 квітня:

  • Олеся Лейченко
  • Тоня Сова
  • Карина Балашова
  • Руслана Калашникова

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 12 випуск

Єрлан Баібазаров — "Shape of you":
Олеся Лейченко — "Жива":
Тоня Сова — "Ilomilo":
Максим Перепелиця — "Old Town Road":
Карина Балашова — "Say My Name":
Анастасія Картвелішвілі — "Нас нет":
Руслана Калашникова — "Hello":
Юлія Коровко — "Відправила меседж":
Катерина Степура — "Royals":

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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