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Голос країни 10 сезон 10 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
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Десятий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 22 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників пройшов далі під час вокальних нокаутів учасників!
Голос країни продовжує вражати глядачів! 22 березня на каналі 1+1 показали десятий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".
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І на сцені Голосу країни уже триває третій етап шоу – вокальні бої учасників перейшли у нокаути. Кожного тижня співаки будуть покидати проєкт, а залишатимуться лише найсильніші. Тож дізнайтеся, кому вдалося пройти далі у найпопулярнішому вокальному шоу країни!
Хто покинув Голос країни 10 за підсумками нокаутів 22 березня:
- Владислав Семенов (команда Монатіка);
- Марія Щербак (команда Монатіка);
- Ася Хорошун (команда Монатіка);
- Олександр Календа (команда Монатіка).
Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 10 випуск
Олександр Календа — "Don’t you worry child":
Ася Хорошун — "Люди":
Сергій Асафатов — "Roxanne":
Марія Щербак — "Посмотри в глаза":
Ліда Лі — "Fighter":
Сергій Роман — "Несе Галя воду":
Владислав Семьонов — "Isn’t she lovely":
Марія Кондратенко — "Someone you loved":
Мєлєн Пасса — "Мало огня":
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