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Голос країни 10: мама Дана Балана підкорила мережу виконанням весільної пісні

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Дан Балан з мамою на сцені Голосу країни - фото 1
Дан Балан з мамою на сцені Голосу країни / instagram

Минулої неділі на телеканалі 1+1 вийшов 13-й заключний випуск етапу "нокаути" вокального шоу Голос країни 10. І несподіваним сюрпризом для глядачів і тренерів проєкт став виступ на головній сцені країни Людмили Балан, мами співака і зіркового тренера Дана Балана.

Так, поява Людмили Балан на проєкті здивувала всіх тренерів, які і не відразу зрозуміли, що на сцені співає мама Дана Балана. Найбільше не очікував побачити на сцені жінку її син, який не зумів приховати подив.

До слова: Голос країни 10 сезон 13 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників

Людмила Балан зізналася, що приїхала на шоу, щоб підтримати свого сина, і після палких обіймів з ним подякувала всім за теплий прийом. Зі сцени жінка зворушливо прочитала молитву матері за сина українською мовою.

А феєричним завершенням випуску стала лірична пісня "Горіла сосна, палала" у виконанні Людмили Балан. Зіркові тренери та ведучі проєкту вийшли на сцену, щоб підтримати її і станцювали разом. Більше, ніж за добу відео зібрало майже 1,5 мільйона переглядів на офіційній сторінці проєкт в YouTube і потрапило у тренди.

Дивіться також: Андреа Бочеллі вперше заспівав в порожньому залі Міланського собору: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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