Голос Діти 5: ангелятко Моніка Глазер підкорила суддів і українців (відео)

У другому випуску 5 сезону шоу "Голос. Діти" з'явилось чимало юних талантів, однак спів 9-річної Моніки Глазер вразив і суддів, і глядачів. Це варто почути!

2 випуск 5 сезону проекту "Голос. Діти" познайомив за співочими талантами з різних куточків України і не тільки, але виступ цієї маленької дівчинки розчулив всіх суддів та зал. Річ у тому, що 9-річна Моніка Глазер, яка нагадує ангелятко, змусила повернутися всіх суддів, виконуючи знамениту пісню Hallelujah. Окрім щирих сліз залу та захоплених тренерів, юна виконавиця викликала захват і у глядачів, зібравши майже 80 тисяч переглядів на Youtube.

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Дівчинка прийшла за перемогою та упевнено до неї йде разом з гуртом Время и Стекло, які вже охрестили Моніку своєю таємною зброєю. Ні DZIDZO, ні Джамала не зуміли отримати юний талант у свої команди, що дуже засмутило яскравого Михайла Хому.

Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: вибір наосліп – Моніка Глазер – Hallelujah:

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