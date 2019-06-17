Голос Діти 5 сезон 4 випуск: найкращі виступи, які вам сподобаються

4 випуск 5 сезону шоу Голос Діти вийшов на екрани 16 червня та розтопив чимало сердець. Хто пройшов сліпі прослуховування та вразив українців – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Вже четвертий випуск проекту "Голос. Діти" 2019 з'явився на екранах "1+1" у неділю, 16 червня. У новому сезоні крісла суддів зайняли Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва, а також яскравий DZIDZIO. Фінальний етап сліпих прослуховувань відкрив чимало дитячих талантів, які змусили обернутись до себе не тільки зірок, а й звернули увагу глядачів. Чимало рішень далося суддям дуже складно, а кільком дітям порадили прийти наступного року. Тільки шестеро юних талантів зуміли потрапити до команд тренерів. Дивіться найкращі виступи 4 випуску 5 сезону "Голос. Діти" на Радіо МАКСИМУМ!

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Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: вибір наосліп – Ліза Андрейко – Toy:

Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: вибір наосліп – Надія Довбуш – When Love Takes Over:

Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: вибір наосліп – Поліна Бабій – Can’t buy me love:

Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: вибір наосліп – Анна Владова – People Help The People:

Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: вибір наосліп – Ярослав Рогальский – Чорні черешні:

Голос Діти 5 сезон 4 випуск онлайн: вибір наосліп – Софія Ярова – Ой у вишневому саду:

Далі у команді Джамали пройшли Надія Довбуш та Анна Владова, гурт Время и Стекло ж забрав до себе Лізу Андрейко та Поліну Бабій, а вимогливий DZIDZO навчатиме Ярослава Рогальского та Софію Ярову.

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