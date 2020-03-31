Голод по-різному впливає на чоловіків і жінок

Фахівці університету Сіднея виявили, що самки мишей реагують на голодування інакше, ніж самці.

В ході експерименту миші чотири тижні не отримували ніякої їжі протягом шести годин щоночі. Для мишей саме ніч – основний час для прийому їжі.

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У деяких аспектах самки і самці реагували на відсутність їжі однаково: як у тих, так і у інших після епізодів голодування спостерігалися зміни в споживанні їжі, м'язовій масі і метаболізмі глюкози. Ключова різниця була виявлена ​​в печінці.

Після чотирьох тижнів самки мишей накопичили більше жиру в печінці в порівнянні з самцями. При цьому жирові відкладення самки використовували більш ефективно. Це говорить про те, що голодування може бути більш корисним для жінок, особливо в питаннях здоров'я печінки, профілактики діабету, високого кров'яного тиску і захворювань нирок. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи можуть бути застосовані ці висновки до людей.

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