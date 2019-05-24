Голлівудський роман: 5 пар, які ми більше не побачимо разом

Любов – не легка матерія. Відомі актори, музиканти, моделі теж проходять і через кохання і через розрив стосунків. Дивіться фотопідбірку найгарніших пар Голлівуду, які вже не будуть разом.

Зірки зустрічаються, закохуються, інколи одружуються, а потім розлучаються. Фанати переживають за їхні стосунки та стежать за тим, як розвиваються події. Ці зіркові пари більше не будуть разом. Ми можемо побачити їх закоханими лише на архівних фото.

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Леонардо Ді Капріо та Жизель Бюндхен

Бред Пітт та Дженіфер Еністон

Джонні Депп та Кейт Мосс

Раян Гослінг та Рейчел МакАдамс

Річард Гір та Сінді Кроуфорд

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