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Голлівудський роман: 5 пар, які ми більше не побачимо разом
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Любов – не легка матерія. Відомі актори, музиканти, моделі теж проходять і через кохання і через розрив стосунків. Дивіться фотопідбірку найгарніших пар Голлівуду, які вже не будуть разом.
Зірки зустрічаються, закохуються, інколи одружуються, а потім розлучаються. Фанати переживають за їхні стосунки та стежать за тим, як розвиваються події. Ці зіркові пари більше не будуть разом. Ми можемо побачити їх закоханими лише на архівних фото.
І ще: Легенди минулого століття: архівні фото найкрасивіших жінок
Леонардо Ді Капріо та Жизель Бюндхен
Бред Пітт та Дженіфер Еністон
Джонні Депп та Кейт Мосс
Раян Гослінг та Рейчел МакАдамс
Річард Гір та Сінді Кроуфорд
До теми: Молоді та вродливі: архівні фото відомих зірок 90-х
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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