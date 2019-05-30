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Голлівудські красунчики: архівні фото відомих акторів
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Вони були на обкладинках найвідоміших журналів, знімалися в оскароносних фільмах та отримували поважні нагороди. Дивіться майже раритетні фото найвідоміших зірок кінця минулого століття.
У цих мачо було майже все: гроші, слава, визнання, популярність, велика аудиторія фанаток та фанатів. Вони зробили чудову кар'єру і їхні імена досі трапляються у поважних журналах.
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Довговолосий Лео Ді Капріо в "Людина в залізній масці", 1998 рік. Він зобразив короля Людовика XIV.
Первинний план Джонні Деппа полягав у тому, щоб стати рок-зіркою. Ось чому в юності він грав у різних колективах. Але його шлях був іншим і, перш ніж стати великим, він грав у барах за 25 доларів за ніч, продавав ручки телефоном, продавав футболки та працював за телефонними клопотаннями.
Музичне відео "In The Closet", в якому знялися Майкл і Наомі, було заборонено в Південній Африці через чуттєві сцени, що імітують акт сексу. Цікавий факт: він повинен був бути дуетом між Майклом Джексоном і Мадонною, але вони ніколи не співпрацювали разом через художні відмінності. Наомі нещодавно сказала, що вона завжди буде шанувати ці спогади.
Коли диванні критики засудили фільм "Горбата гора" про двох закоханих чоловіків, і після того Хіта Леджера запитали, чи є у нього якісь побоювання грати гея, то актор відповів, що він не боїться цієї ролі. Також цікавий факт: Хіт майже зламав ніс Джейку Джилленхолу під час зйомок сцени поцілунків.
Роберт Дауні молодший, який кричав: "Я не п'яний, я на наркотиках!", був заарештований у липні 1996 року, з високим вмістом героїну. 31-річний актор опинився в дитячому ліжку будинку сусідки, думаючи, що це його власний дім.
Принц Гаррі на зустрічі зі Spice Girls. Це сталося через кілька місяців після того, як його мати, леді Діана, померла, і він сказав, що дівчата змусили його відчути себе щасливим.
Це Ештон Катчер. Актор зізнавався, що здійснював спроби самогубства: у 13 років він мало не зістрибнув з балкона міської лікарні, але йому завадив батько.
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