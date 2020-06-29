Душа: новий трейлер крутого мультфільму від Pixar

У мережі з'явилось нове промо до анімаційного фільму Душа (Soul), який перенесли через пандемію коронавірусу. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Pixar презентувала тизер-трейлер мультфільму Душа (Soul), дата виходу якого перемістилась з 17 червня на 20 листопада. Режисерське крісло зайняв Піт Доктер, який вже не вперше тішить і юних, і дорослих глядачів, адже працював над "Корпорацією монстрів" та "Вперед".

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Сюжет розповідає про вчителя музики та справжнього поціновувача джазу Джо Гарднере. В один день він нарешті наближається до своєї мрії та отримає роботу у джаз-клубі, але доля вирішує, що йому пора. Тож Джо провалюється у каналізаційний люк та потрапляє до світу душ. Тут всі отримують особисті якості, які проявлятимуться у житті. Звісно ж, не важко здогадатись, що у тут Джо стає вчителем, який розповідає, чому круто бути живим.

Душа 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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