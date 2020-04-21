Голлівуд: трейлер нового серіалу від Netflix

У мережі з'явився трейлер новенького серіалу "Голлівуд" (HOLLYWOOD) про молодих акторів, які намагались пробитись у велике кіно. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix показав промо до мінісеріал "Голлівуд" (HOLLYWOOD), дата виходу якого запланована вже на 1 травня. Зйомками атмосферної картини займався Раян Мерфі, який вже встиг зарекомендувати себе завдяки "Американські історії жахів".

І ще: Нетутешні: трейлер серіалу від творців Ріка і Морті

Сюжет розповідає про Голлівуд 40-х років минулого століття, коли кілька молодих акторів намагались влаштувати собі феєричну кар'єру. Однак це було зовсім нелегко, адже на шляху талантів опинились расові, гендерні та інші упередження, які були доволі поширені серед американців.

У головних ролях: Даррен Крісс, Лора Харріер, Джим Парсонс та інші.

Голлівуд 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також:The Eddy: трейлер нового серіалу від Netflix про джаз і Париж