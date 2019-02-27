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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Голкіпер Шахтаря П'ятов написав зворушливого листа полоненим українським морякам

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Рідні полонених українців зворушені вчинком П'ятова - фото 1
Рідні полонених українців зворушені вчинком П'ятова / Громадське телебачення

Кримські активісти Осман Пашаєв, Лейла Омер і Наталя Красненкова організували акцію "Пиши нашим". Український воротар Андрій П'ятов долучився до благодійної справи.

Організатори дізналися, хто є кумирами українських полонених моряків і попросили їх написати слова підтримки в'язням Кремля. На акцію одним з перших відгукнувся воротар "Шахтаря" Андрій П'ятов.

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Голкіпер "гірників" написав листа українським морякам, які були взяті в полон збройними силами Російської Федерації у листопаді минулого року:

"Хотів би всім нашим морякам, які зараз у полоні, передати слова підтримки. Упевнений, у хлопців сильний характер, вони подолають всі випробування з високо піднятою головою. Сил вам, хлопці, здоров'я, віри в себе, тримайтеся. Вас не зламати!"

Голкіпер Шахтаря П'ятов написав зворушливого листа полоненим українським морякам - фото 310353
Голкіпер Шахтаря П'ятов написав зворушливого листа полоненим українським морякам - фото 310352
Голкіпер Шахтаря П'ятов написав зворушливого листа полоненим українським морякам - фото 310351

Також "Шахтар" подарував морякам Богдану Небилиці, В'ячеславу Зінченку і Володимиру Лісовому футболки донецької команди з їх прізвищами. Рідні полонених українців зворушені вчинком футболістів і висловили їм подяку.

Футболки донецької команди з прізвищами полонених моряків - фото 310350
Футболки донецької команди з прізвищами полонених моряків

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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